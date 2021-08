« La poitrine gonfle de fierté » : Kamal Haasan fait l’éloge de Shershaah et félicite l’équipe pour son excellent travail

Shershaah : L’acteur et réalisateur Kamal Haasan s’est rendu lundi sur le site de microblogging Twitter pour louer le favori actuel des gens, Shershaah. L’acteur, se faisant appeler fils de patriote, a félicité toute l’équipe du film. Il a tweeté qu’étant un grand fan de cinéma et le fils d’un patriote, il n’a jamais aimé la façon dont la plupart des films indiens représenteraient l’armée indienne appelant « Shershaah » une « exception » qui gonfle son cœur de fierté pour les soldats. Il a en outre remercié Dharma Productions pour la promotion du réalisateur Vishnu Varadhan et a félicité l’acteur Sidharth Malhotra et Kiara Advani pour leur excellent travail dans le film.

Dès mon enfance en tant que cinéphile et fils de patriote, je n’aimais pas la façon dont l’armée indienne était représentée dans certains de nos cinémas. Shershaah est cette exception qui fait gonfler ma poitrine de fierté pour mes soldats. (1/2) – Kamal Haasan (@ikamalhaasan) 23 août 2021

Karan Johar, qui est généralement vu actif sur Twitter parmi d’autres plateformes de médias sociaux, a également pris note du tweet. En lui répondant, il a écrit que c’était un tel honneur pour l’équipe de Shershaah en utilisant quelques emojis.

Merci beaucoup monsieur! C’est un tel honneur pour l’équipe #Shershaah ???????????? https://t.co/jrud56Ndzn – Karan Johar (@karanjohar) 23 août 2021

Le rôle de Kiara Advani en tant que Dimple Cheema a également été très apprécié pour son rôle dans le film. Elle a également pris note du tweet et a remercié le producteur. En réponse au tweet, elle a écrit : « Merci beaucoup monsieur ».

Merci beaucoup Monsieur ???????? https://t.co/GzRPI5zBD2 – Kiara Advani (@advani_kiara) 23 août 2021

Sorti sur Amazon Prime Video plus tôt ce mois-ci, Shershaah est basé sur la vie du capitaine de l’armée indienne Vikram Batra qui a été martyrisé pendant la guerre de Kargil en 1999. Il a reçu le Param Vir Chakra, pour ses actions pendant la guerre. L’acteur Sidharth Malhotra a été vu dans le rôle de Vikram Batra tandis que l’acteur Kiara Advani a été vu dans le rôle de sa fiancée Dimple Cheema. Toute l’équipe de Shershaah a reçu tous les éloges pour ce scénario émotionnel et les acteurs ont également été reconnus pour leurs performances.

L’acteur Sidharth Malhotra a annoncé sur Instagram que le tournage de son thriller d’époque “Mission Majnu” avait repris. “A bientôt au cinéma”, a-t-il écrit en partageant la nouvelle sur Instagram. Le film est basé sur des événements réels se déroulant dans les années 1970. Scénarisé par Parveez Shaikh, Aseem Arrora et Sumit Batheja, le film suit l’histoire de la mission de l’Inde au Pakistan qui a changé à jamais les relations entre les deux pays. Le film marquera également les débuts de réalisateur de Shantanu Bagchi, qui est un ancien cinéaste publicitaire.

