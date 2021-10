La polémique avec l’absence de fautes irrite Trae Young

L’un des sujets les plus brûlants de la NBA réside dans la façon dont les arbitres sifflent. La collégiale officielle de la NBA Ils ont scellé une série de changements dans la saison qui affectent principalement la façon dont les fautes sont appelées.

Le critère douteux pour signaler les fautes défensives sur les tirs à 3 points a été supprimé, mais cela conduit de nombreux joueurs à se plaindre de nombreuses fautes non appelées. Amenez des jeunes Il a élevé la voix et a donné des exemples d’autres joueurs comme Damian Lillard et Devin Booker et les chiffres qu’ils rassemblent.

Trae Young se dit « frustré » par le manque d’appels Damian Lillard n’a jamais marqué 17 points en moyenne depuis son année recrue. … Je veux dire, Book a une moyenne de 18 ans. Il y a beaucoup de choses qui, quand les gars roulent tout droit et que les gars sont déséquilibrés ”

(Via ESPN) pic.twitter.com/brCaSCzdBD – NBA Central (@TheNBACentral) 29 octobre 2021