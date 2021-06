La police a accusé Cory Booker d’avoir “volé sa propre voiture” – est-ce même possible ? 10z viral

Cory Booker

* En tant que personne de couleur en Amérique, il n’est pas surprenant qu’à tout moment et dans n’importe quel espace donné, vous puissiez passer du statut de citoyen innocent et non impliqué à celui de suspect criminel presque instantanément.

Des arrêts et fouilles aléatoires et inutiles qui sont administrés de manière disproportionnée aux Noirs et aux Latinos, au profilage racial qui se produit partout où une non-personne de couleur pense que vous n’appartenez pas, cela peut devenir épuisant d’essayer de prouver votre innocence.

Malgré le fait que le sénateur Cory Booker est allé à l’école dans une région riche du nord de la Californie où résident principalement des blancs, appelé Palo Alto, il était toujours victime des préjugés.

Selon Black Enterprise, Booker se souvient d’une époque où il était essentiellement détenu sous la menace d’une arme à feu avec l’idée fausse et négligente qu’il avait volé la voiture immatriculée à son nom.

“Il semblait que la moitié des forces de police étaient sorties et qu’elles me gardaient assis dans ma voiture, me criant des ordres”, a expliqué le sénateur du New Jersey. “Et finalement, la seule excuse qu’ils m’ont donnée était que je correspondais à la description de quelqu’un qu’ils recherchaient.”

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Ally Bank abandonne les frais de découvert ! – Ils sont surestimés et victimes de préjugés raciaux – VIDEO

Le sénateur du New Jersey Cory Booker

Booker a également déclaré que les “incidents ont commencé à s’accumuler” après que ses parents lui ont acheté une voiture alors qu’il était en deuxième année à l’Université de Stanford.

“Vous avez ces expériences humiliantes, où vous vous sentez impuissant, et comme le fil du rasoir d’un mauvais mouvement pourrait vous faire tirer dessus”, a déclaré Booker.

Cela montre, encore une fois, que peu importe votre statut, si vous êtes une personne de couleur, mais spécifiquement noire ou latino, vous serez ciblé. Malheureusement, en raison de la nature de ce pays et de ce sur quoi il a été construit avec haine légalement et sous divers aspects, il faut beaucoup de confiance dans les choses que nous ne pouvons pas contrôler pour passer outre dans des situations d’impuissance comme celle-ci.