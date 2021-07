La police a attaqué à Maidstone Kent après la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des voyous ont lancé des objets, y compris des bouteilles de bière, sur des officiers à Maidstone, dans le Kent, quelques instants après la fin de la cravate historique. Neuf policiers ont dû être soignés par une infirmière d’un poste de police en raison de blessures subies lors de la bagarre.

Bien qu’aucune blessure grave n’ait été subie, la police examine actuellement des images, y compris celles prises par des caméras portées sur le corps, pour identifier les suspects.

Et Kent Live rapporte que deux personnes ont déjà été arrêtées en lien avec le trouble.

D’autres arrestations liées à de tels troubles ont été effectuées dans tout le comté.

Le surintendant principal Warren Franklin, de la police de Kent, a déclaré : « Vers la fin du jeu, le 11 juillet, et immédiatement après la conclusion, un certain nombre de groupes distincts de personnes dans le centre-ville de Maidstone ont choisi de s’engager dans le désordre. Des objets, y compris des bouteilles, ont été jetés sur des agents et des dommages criminels ont également été causés à une voiture appartenant à un membre du public.

“Nos patrouilles ont réussi à réduire au minimum les troubles et à se cantonner au quartier de Jubilee Square. Neuf policiers ont déclaré avoir été agressés et cinq ont été soignés par une infirmière du poste de police de Maidstone. Aucune blessure grave n’a été subie. “Deux hommes sont actuellement en détention. garde à vue, ayant été arrêté en relation avec le trouble.

“Ailleurs dans le comté, nos agents ont fait face à des poches isolées de perturbations qui ont conduit à de nouvelles arrestations. La grande majorité des gens, cependant, se sont comportés de manière courtoise.

“La grande majorité des habitants du Kent se sont comportés de manière responsable tout au long du dimanche, nos agents travaillant avec les conseils et les entreprises pour garantir que tout le monde puisse profiter du football en toute sécurité. Comme cela a été le cas tout au long du tournoi, il y avait une présence policière visible dans les centres-villes pour aider parvenir à cette fin.”

Il a ajouté: “Ceux qui se sont livrés à des perturbations peuvent s’attendre à avoir de nos nouvelles en temps voulu, car nous examinons activement les images, y compris celles prises par nos caméras portées sur le corps, pour identifier tout suspect en suspens.

« Toute personne ayant des informations ou des images de troubles à Maidstone sur son téléphone portable est priée de nous contacter au 01622 604100 en citant le 11-1429. Ceux qui souhaitent fournir des informations sur tout autre incident sont priés d’utiliser le même numéro, mais en citant le 11-1201. »

Des dizaines de fans ont également été arrêtés dans la mêlée après le match dans le centre de Londres. Quelque 19 policiers ont été blessés après que des scènes se soient détériorées à Leicester Square.

L’Angleterre a perdu le match aux tirs au but après avoir pris l’avantage dès le début grâce à Luke Shaw de Manchester United.