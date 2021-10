La police a déclaré que l’arme qui a tué Halyna Hutchins était «chargée», 500 cartouches de munitions récupérées

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a tenu une conférence de presse mercredi pour annoncer leurs premières conclusions dans l’enquête sur la fusillade accidentelle d’Alec Baldwin sur le plateau de tournage de Rust la semaine dernière. Selon un rapport du Los Angeles Times, les autorités ont annoncé avoir découvert environ 500 cartouches sur le plateau de tournage. Ils ont également confirmé que le projectile qui a tué la cinématographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza était une balle de plomb.

Le shérif du comté de Santa Fe, Adam Mendoza, a déclaré aux journalistes que son équipe avait récupéré la réserve de munitions, une douille d’obus usagée et la balle qui avait été retirée de Souza dans un hôpital de la région la semaine dernière. Il a déclaré que toutes ces preuves ainsi que « d’éventuelles tournées en direct supplémentaires » seront soumises au laboratoire criminel du FBI à Quantico, en Virginie, pour une analyse plus approfondie. Il a décrit l’arme à feu qui a tué Hutchins comme un revolver Colt .45, et les 500 cartouches de munitions comprenaient un mélange de « cartouches à blanc, de cartouches factices et de ce que nous soupçonnons d’être des cartouches réelles ».

« Nous avons collecté environ 600 éléments de preuve », a déclaré le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, lors d’une enquête fatale sur le tournage d’un film. « Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, trois armes à feu, environ 500 cartouches et plusieurs vêtements et accessoires. » pic.twitter.com/1iWhRInUEr – MSNBC (@MSNBC) 27 octobre 2021

Mendoza a confirmé qu’il y avait plus de cartouches chargées dans l’arme, mais n’a pas pu dire s’il s’agissait de balles à blanc ou de balles réelles. L’acteur et producteur Alec Baldwin a tiré avec le pistolet lors du tournage jeudi, ne sachant apparemment pas que le pistolet avait été chargé de balles réelles.

Mendoza a confirmé que deux autres personnes ont manipulé l’arme en plus de Baldwin jeudi – l’armurier de production Hannah Gutierrez Reed et le premier assistant réalisateur Dave Halls. Les archives judiciaires indiquent que Halls a inspecté l’arme peu de temps après son déchargement et a vu quatre « boîtes factices » à l’intérieur. Mendoza a également déclaré qu’il y avait deux autres armes à feu récupérées sur le plateau, mais l’une a été modifiée de manière à être inutilisable et l’autre était en plastique.

Mendoza a répondu aux rumeurs selon lesquelles l’équipe de Rust s’était livrée à des tirs récréatifs sur les lieux en dehors des heures de service, affirmant que son équipe enquêterait. Il a déclaré: « J’encourage quiconque a des informations selon lesquelles une cible pratiquant ou une arme à feu a été déchargée du plateau de tournage pour s’entraîner ou pour quelque raison que ce soit, à contacter le shérif. »

Rust est une pièce d’époque occidentale qui se déroule dans les années 1880 et se déroule en fait au Kansas. Baldwin est censé jouer un hors-la-loi dans le film, bien qu’il ne soit pas clair si ou quand le tournage pourra reprendre. L’enquête sur la tragédie sur le plateau est en cours.