La police a fait des pas de géant

Dix semaines. C’est tout ce qu’il a fallu pour La police passer de leur premier single n°1 au Royaume-Uni à leur deuxième. « Message In A Bottle » avait réussi l’exploit fin septembre 1979 et conservé le prix pendant trois semaines. Puis, le 8 décembre de la même année, « Walking On The Moon » s’est envolé comme une fusée spatiale depuis son entrée n ° 6 la semaine précédente pour répéter l’exploit.

Après un départ incertain, Piquer, Andy Summers et Stewart Copeland devenaient désormais des habitués des charts britanniques, et le nouveau single a détrôné le tube MOR-pop de Dr. Hook « Quand vous êtes amoureux d’une belle femme » pour remporter la première place. Les autres singles chauds du Top 20 britannique cette semaine-là comprenaient le crossover du club des frères Gibson « Que Sera Mi Vida » et la chanson largement reconnue comme le premier hit du rap grand public, « Rapper’s Delight » de Sugarhill Gang.

Les best-sellers comprenaient également la première apparition majeure dans les charts d’Annie Lennox et Dave Stewart à l’époque des Tourists, sur leur couverture de Springfield poussiéreux‘s « Je veux seulement être avec toi » ; et une rare apparition dans les charts des célibataires par Pink Floyd avec « Another Brick In The Wall », qui raccourcirait le règne de The Police en le remplaçant au sommet sept jours plus tard.

Se promener dans la pièce

Les deux compositions de Sting qui ont atteint le sommet britannique sont issues de leur deuxième album extrêmement populaire Régate de Blanc. Le leader a eu l’idée du nouveau tube lors d’une visite au compositeur allemand d’avant-garde Eberhard Schoener. L’histoire raconte qu’un matin, après une mesure ou deux de trop de schnaps, il s’est mis à fredonner une mélodie qui avait atterri dans sa tête et à chanter « J’espère que mes jambes ne se cassent pas en marchant dans la pièce ».

Écoutez le meilleur de The Police sur Apple Music et Spotify.

La police a ensuite filmé la vidéo de « Walking On The Moon », telle qu’elle est devenue, à Cap Canaveral à Houston, où Copeland a tambouriné sur le fuselage d’une fusée.

