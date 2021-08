in

Le chef de police de Devon et de Cornwall, Shaun Sawyer (Image: .)

L’arme utilisée par Davison pour tuer ses victimes avait été confisquée il y a près d’un an à la suite d’une allégation d’agression. Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a déclaré qu’il enquêterait désormais sur la police de Devon et de Cornwall sur la possession par Davison d’un fusil de chasse et d’un certificat de fusil de chasse.

Le tireur, 22 ans, était un détenteur d’arme à feu autorisé avec un fusil de chasse détenu légalement, malgré des “problèmes de santé mentale”.

Sa famille était tellement préoccupée par son comportement et ses opinions sur les femmes qu’elle a contacté le NHS pour obtenir de l’aide et a également demandé de l’aide à la police dans les jours précédant les meurtres, a-t-on dit.

Hier, il a été affirmé que la famille de Davison avait demandé l’aide des services de santé mentale du NHS.

Son père Mark « a supplié » une évaluation du NHS alors que l’état de son fils se détériorait et que sa haine des femmes augmentait, a-t-on dit.

Les enquêteurs tenteront d’évaluer si l’état d’esprit de Davison l’a conduit à assassiner sa mère Maxine après avoir fait irruption dans sa maison avec un fusil à pompe.

Et les proches des victimes Sophie Martyn, trois ans, son père Lee, 43 ans, Stephen Washington, 59 ans, et Kate Shepherd, 66 ans voudront tous savoir si leur mort aurait pu être évitée.

Jake a mis en ligne des vidéos de lui-même sur YouTube (Image: NC)

Une personne qui connaissait Davison a déclaré que sa famille avait demandé l’aide d’experts en santé mentale. L’individu anonyme a déclaré: “Le père a même supplié l’équipe de santé mentale de l’évaluer, mais ils ont essentiellement dit qu’ils manquaient de personnel pour sortir.

“Donc, non seulement les services psychiatriques de ce pays ont laissé tomber ces familles pauvres, mais ils auraient pu empêcher cela.

“Il avait de graves problèmes de santé mentale. Des gens comme ça ont besoin d’aide 24h/24 et 7j/7.

“Comment il a obtenu une arme à feu pour tuer ces gens est fou. Avec son problème de santé mentale, il n’aurait pas dû être dans la rue.

“La famille a supplié 101 d’envoyer un officier deux jours auparavant et a appelé le NHS Mental Health pour qu’il vienne l’évaluer.”

Hier soir, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que ses pensées allaient aux victimes de l’incident “absolument épouvantable” et à leurs familles.

Il a déclaré que la question de savoir comment Davison en est venu à posséder légalement une arme à feu devrait faire l’objet d’une “enquête appropriée”.

Au cours de son horrible déchaînement jeudi soir, le tueur aurait dit à un spectateur qu’il n’y avait “rien à craindre” alors qu’il se dirigeait vers son domicile, où il avait tué sa mère, qui venait tout juste de recevoir le tout- clair du cancer.

Boris Johnson a décrit l’incident comme “absolument épouvantable” (Image: .)

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police enquêtera désormais sur tous les contacts que les agents ont eus avec la famille Davison.

Cela inclura ce que les forces de Devon et de Cornwall savaient à son sujet et pourquoi il a conservé son permis d’armes à feu.

Un ami proche et voisin a déclaré: “Maxine et Jake étaient proches. Vous le voyiez toujours l’aider à faire les courses dans la rue.

“Mais ensuite, son point de vue a changé et il s’est opposé aux femmes et il est devenu misogyne. Ils se sont beaucoup affrontés à ce sujet. Je sais qu’elle a trouvé cela bouleversant en tant que mère et en tant que parent. En tant que mère, vous vous attendez à être respectée.

“Jake a toujours été très calme en grandissant, presque introverti. C’était une âme troublée.

“Il s’est lancé dans les armes à feu et il savait tout ce qu’il y avait à savoir à leur sujet.”

L’ami a déclaré que Davison avait souffert de TDAH, ce qui a incité ses parents à demander de l’aide professionnelle pour lui.

Le fanatique des armes à feu, Davison, aurait été fasciné par les atrocités précédentes, notamment le massacre de Hungerford en 1987, l’une des pires attaques à l’arme à feu au Royaume-Uni de l’histoire.

L’ancien ouvrier au chômage Michael Ryan avait abattu 16 personnes avec des fusils semi-automatiques et une arme de poing lors de l’atrocité.

Dans un article effrayant écrit il y a un peu plus de trois semaines sur l’évolution des attaques par armes à feu au cours des 80 dernières années, Davison a écrit : “Il y a beaucoup plus d’armes à feu en Europe et au Royaume-Uni qu’on ne le pense.”

Un témoin oculaire, dont l’appartement du premier étage donne sur la rue où les meurtres ont commencé, a décrit avoir regardé Davison.

Le témoin a déclaré: “C’était comme quelque chose d’un jeu de tir.

“J’ai entendu les premiers coups de feu et je me trouvais à côté de ma fenêtre. Le grand garçon a marché dans la rue en explosant.

“Je n’ai pas vu le gamin se faire tuer, mais j’ai vu les deux autres, dont on m’a dit qu’ils avaient survécu. Comment ils l’ont fait est un mystère pour moi.

“Cela m’a juste rappelé l’un de ces jeux vidéo où un personnage se déchaîne.

“Cela ne semblait pas réel jusqu’à ce que la police, les hélicoptères et les ambulances arrivent. C’est horrible de penser à ce qui s’est passé.”

Davison s’est tiré une balle avant que les agents des armes à feu ne l’attaquent et la police n’a tiré aucun coup de feu, a déclaré le chef de la police du Devon et de la police de Cornwall, Shaun Sawyer.

Des fleurs ont été déposées pour les victimes (Image: .)

Un habitant du quartier qui connaissait la famille a déclaré: “Je vis dans la rue. Sa pauvre maman vient tout juste d’être guérie du cancer.

“Sa sœur était une âme inoffensive. Elle était dans la même classe que mon fils.”

Une autre personne a déclaré: “Mon petit ami est allé à l’école avec lui et a dit qu’il était plutôt timide et calme et qu’il parlait de la façon dont les Américains sont cool.

“Il aimait l’idée d’avoir une collection d’armes à feu. Mon petit ami a dit qu’il était autiste et avait des problèmes de colère.”

Dans une diatribe en ligne quelques semaines seulement avant qu’il ne commette son atrocité, Davison s’est comparé à un “terminateur”.

Il avait déclaré: “J’aime penser parfois, vous savez, je suis un terminateur ou quelque chose comme ça.

“Et, malgré, vous savez, avoir atteint une défaillance presque totale du système, il continue d’essayer d’accomplir sa mission.”

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes (Image: .)

Hier soir, une foule nombreuse s’est rassemblée lors d’une veillée à la suite des horribles fusillades.

Les gens ont placé des fleurs et tenu des bougies dans North Down Crescent Park à Plymouth pour se souvenir de ceux qui ont été tués.

