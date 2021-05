La police a visité l’hôtel de Tottenham avant le tristement célèbre incident de “ Lasagne-gate ” qui a permis à Arsenal de remporter la course parmi les quatre premiers lors de la dernière journée de la saison 2005/06, se souvient Michael Dawson

Michael Dawson a rappelé à quel point il se sentait “ épuisé ” et “ lavé ” quelques heures avant l’un des matchs les plus importants de sa carrière.

L’ancien défenseur de Tottenham se sentait comme ça sans aucune faute de sa part, car une lasagne douteuse à l’hôtel où lui et ses coéquipiers sont restés a conduit à lui et à d’autres membres de l’équipe une mauvaise dose d’intoxication alimentaire avec la qualification de la Ligue des champions. la ligne.

.

Ce fut un traumatisme de 24 heures pour la classe de Tottenham de 2006

Une victoire contre West Ham à Upton Park le dernier jour de la saison 2005/06 aurait assuré la quatrième place aux Spurs, mais la tâche a été rendue beaucoup plus difficile…

«Samedi soir, nous sommes allés dans un hôtel à Canary Wharf et WOW, samedi soir et aux petites heures du dimanche matin, j’étais dur avec cinq ou six autres joueurs», a déclaré Dawson à talkSPORT Breakfast.

«À l’époque, ce n’était pas comme aujourd’hui lorsque vous êtes dans un hôtel avant chaque match et ce n’était même pas un coup d’envoi précoce.

«Je me souviens que nous avons dîné, je suis retourné dans ma chambre et je pense que vers 10h11, je me dis« wow, je me sens dur! J’ai téléphoné à la femme pour lui dire que je n’avais pas dormi, puis une heure plus tard, je l’ai rappelée et je suis vraiment, vraiment malade, malade.

.

Il semble que Dawson n’était pas le seul à se sentir mal

«Je me suis dit:« Je vais avoir du mal à jouer le lendemain ». Je ne voulais pas téléphoner au physio ou au médecin, mais il est arrivé à 16 heures et j’étais de nouveau très malade, alors je leur ai téléphoné. Ils sont tous les deux descendus et je me suis dit “Je me bats, je ne sais pas comment je vais jouer”.

«Je me souviens avoir dit que je ne pensais pas être la seule personne à tomber malade. Je suis allé me ​​promener le matin et je me suis senti lavé, vidé. Je n’étais pas le seul, nous étions cinq ou six vraiment en difficulté.

«La police est venue à l’hôtel. C’est une chose importante car la Ligue des champions était en jeu et tout d’un coup, six ou sept d’entre nous sont en train de tomber.

«Ils ont dit qu’ils pourraient retarder le match d’une heure, mais je pensais qu’il me faudrait environ trois jours pour m’en remettre!»

.

Les éperons marchaient blessés ce jour-là

L’affrontement dans l’est de Londres s’est déroulé normalement et Dawson a commencé, mais les Spurs n’ont pas obtenu le résultat dont ils avaient besoin car ils ont perdu 2-1. La défaite a été aggravée par le fait qu’Arsenal a propulsé les Spurs à la quatrième place avec une victoire à domicile contre Wigan.

«Nous sommes arrivés et nous n’avons pas joué et j’étais l’un d’entre eux qui a fait un cauchemar d’un match», a ajouté Dawson.

«Il y avait des joueurs qui arrivaient le matin qui n’avaient pas été impliqués toute la saison – vous auriez mieux fait de les jouer parce que nous n’avions pas d’énergie. Je me souviens que Michael Carrick était sorti au début de la seconde période et était complètement lavé.

«C’était dévastateur. N’importe qui peut perdre un match, nous avons peut-être perdu le match, nous ne le saurons jamais, mais ne pas être sur un pied d’égalité était difficile à prendre.

.

Jermain Defoe a annulé le premier match de Carl Fletcher

.

Mais une frappe de Yossi Benayoun en seconde période a remporté le match

.

Et les espoirs de la Ligue des champions de Tottenham sont partis en fumée

.

Peut-être que l’équipe aurait fait le travail s’ils n’étaient pas malades