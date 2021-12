La police affirme avoir arrêté un suspect

Plus d’informations sont publiées sur le meurtre de Jacqueline Avant. Jacqueline, l’épouse de longue date de Clarence Avant – qui est également connu comme le parrain de la musique noire – a été abattue au milieu d’un cambriolage à domicile. Bien qu’elle ait été alerte et ait parlé aux ambulanciers pendant son transport à l’hôpital, elle n’a pas survécu. Le LAPD a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l’état d’avancement de l’enquête et a déclaré aux journalistes que l’attaque ne semble pas être aléatoire. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une attaque au hasard », a déclaré le chef de la police de Beverly Hills, Mark Stainbrook, comme l’a rapporté le Grio. « Je ne peux pas spéculer là-dessus pour le moment. »

Le chef de la police a noté que tous les suspects sont toujours en fuite. Ils veulent que toute personne ayant des informations se manifeste. « C’est une journée difficile pour notre ville », a déclaré le chef de la police. Au moment de la conférence de presse, il en était à son troisième jour de travail. Il a également félicité la famille Avant pour leurs contributions aux arts, à la culture et à la philanthropie. « Les contributions de la famille Avant au monde du divertissement et aux communautés de Los Angeles sont inégalées », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de mots pour exprimer notre profonde tristesse pour cette immense perte pour le mari de Jacqueline, Clarence, leurs enfants et toute la famille Avant. »

La famille a publié une déclaration à USA TODAY. Ils ont remercié tout le monde « pour leur effusion d’amour, de soutien et de sincères condoléances pour Jacqueline, ajoutant qu’elle « était une femme, une épouse, une mère et une philanthrope extraordinaire et une résidente de Beverly Hills depuis 55 ans qui a eu un impact positif incommensurable sur le communauté artistique », indique le communiqué. « Elle manquera à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qu’elle a aidées tout au long de sa vie incroyable. »

Maintenant, Tyler Perry promet de tenir ceux qui sont responsables du crime. Il a tweeté: « Mon cœur se brise pour Clarence et Nicole et toute la famille Avant », a tweeté Perry. « Ce monde peut être si cruel et froid !! Je n’ai aucune idée de quel genre de sous-humain pourrait tirer sur une femme de 81 ans, et dans sa propre maison. » Il a ajouté dans un autre tweet, écrivant : « Mais vous pouvez être assuré que toutes les ressources disponibles seront utilisées pour trouver qui est responsable de cet horrible cauchemar. C’est extrêmement triste. »