La police alertée en juillet du danger encouru par David, le mineur disparu à Madrid

13/10/2021 à 10h42 CEST

David porte disparu à partir du 13 septembre. Personne, à part sa mère, Macarena, ne sait s’il est vivant ou mort. La femme dit qu’elle a laissé l’enfant, un adolescent dépendant avec un handicap à 91%, mort à côté de son fauteuil roulant dans une poubelle près de Madrid. CASO ABIERTO, la chaîne d’événements et d’enquêtes des journaux Prensa Ibérica, a appris que Deux mois avant de l’événement, les agents de la La police nationale de sa ville, Morón de la Frontera (Séville) a déjà prévenu des « conditions déficientes » dans lesquelles l’enfant vivait avec sa mère, diagnostiquée Trouble bipolaire.

Les policiers de la Unité d’accueil familial et mineur (UFAM) adressé à la mairie de Morón une lettre datée du 16 juillet dans laquelle ils ont alerté les services sociaux. Ils ont souligné le « conditions sanitaires hygiéniques délabrées « dans lequel était le fils de Macarena. Les enquêteurs tentent de retrouver le jeune homme de sa disparition Ils ont obtenu cette lettre et ont demandé à l’assistante sociale municipale en charge du suivi de la famille.

Sans personnel

La fonctionnaire a admis qu’elle était au courant de l’existence de ce commerce, mais a dit qu’elle était rapport en attente sur la situation de Macarena et de son fils David. Le rapport a été retardé, a déclaré ce travailleur, car il s’agissait d’environ une famille « à faible risque » et parce que pendant l’été il n’y avait pas assez de personnel dans le département pour le faire. Cette assistante sociale a expliqué qu’au cours de cette période, la mère de David a effectué certaines procédures en toute normalité, comme le renouvellement de une carte de stationnement le 20 août dernier.

La femme était connue des services sociaux de Morón depuis 2002, date à laquelle elle est venue pour la première fois demander de l’aide. Leur deuxième fils, David, est né en 2005 avec un handicap à 91 %. En 2017, Macarena, qui avait été mère d’une fille, a souffert une pause psychotique et a été admis quelques semaines dans un établissement psychiatrique. Elle a donc cessé de se rendre aux services sociaux de peur que la garde de son fils ne lui soit retirée.

L’assistante sociale a déclaré à la police que la femme, qu’elle a définie comme «une mère renversée avec ses enfants, à qui elle ne ferait jamais de mal« Il n’avait jamais causé de problèmes et il est revenu demander de l’aide en décembre 2020.

Changement radical

Après le rapport de police dans lequel ils ont été alertés sur les conditions de vie de la femme et de son fils, le fonctionnaire a constaté un changement radical dans le comportement de Macarena. Il se souvenait l’avoir vue le 20 août avec un grand crucifix sur la poitrine et que il avait complètement changé sa façon de parler: « plus cultivé et instruit, pratiquement sermonné ». Depuis ce jour, il ne l’a plus revue.

Il n’y avait aucun signe de risque pour la vie de David, disent-ils des services sociaux, à l’exception de cette lettre envoyée par le Police nationale en juillet. Les chefs de service indiquent dans un rapport qui paraît au enquête ouverte pour meurtre au tribunal de Morón qu’« il était prévu de préparer à partir de la zone de base de ces services sociaux le rapport de référence au programme d’intervention familiale étant donné qu’en raison du travail effectué pendant tout ce temps avec la mère du mineur et parce qu’il n’y avait pas les précédents rapports de risque signalés par d’autres organismes publics (éducation, santé, judiciaire & mldr;) n’étaient pas considérés comme des soins urgents ».

La date à laquelle ce rapport sur David et sa mère devait être fait était, selon la lettre officielle envoyée au tribunal, le 14 septembre. La veille, la mère de David prétend que son fils est mort et elle l’a laissé dans un conteneur. La femme est toujours dans l’unité de psychiatrie de l’hôpital de Ségovie et la police tente de retrouver son fils, mort ou vivant.