La police anti-émeute chinoise humilie publiquement les contrevenants au verrouillage en les faisant défiler dans la rue

La police anti-émeute armée en Chine a fait défiler quatre présumés contrevenants aux restrictions sur les coronavirus dans les rues dans le but de leur faire honte, suscitant des critiques sur les réseaux sociaux.

Les contrevenants présumés, accusés de trafic de migrants illégaux en violation des blocages du coronavirus en Chine, ont défilé dans les rues de la ville de Jingxi, dans la région du Guangxi, selon France 24.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale. Xi serait le leader chinois le plus autoritaire depuis des décennies. (Wang Ye/Xinhua via .)

Des vidéos de l’incident ont circulé sur les réseaux sociaux, incitant de nombreuses personnes à critiquer la pratique chinoise consistant à humilier les contrevenants.

« Les défilés de la honte sont une mauvaise pratique utilisée pendant la période de turbulences qui a causé de grands dommages au pays et à la population », a écrit un commentateur en ligne, selon le South China Morning Post.

« Ce qui est plus terrifiant que de défiler dans la rue, ce sont les nombreux commentaires qui soutiennent cette approche », a écrit un autre utilisateur.

La technologue médicale Erika Alvarado effectue un test COVID-19 sur une patiente qui vient d’accoucher devant un hôpital de Manille, aux Philippines, le vendredi 24 décembre 2021. (AP Photo/Aaron Favila)

Le gouvernement chinois local a défendu la honte du public et a affirmé qu’il s’agissait d’une « activité d’avertissement disciplinaire sur place » et qu’aucune « inconvenance » n’a eu lieu, a rapporté la BBC.

La honte publique dans la région sud de la Chine survient une semaine après que le pays a annoncé un verrouillage massif dans le nord alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux olympiques.

La Chine a ordonné le verrouillage de 13 millions de personnes dans les quartiers et les lieux de travail de la ville de Xi’an, dans le nord du pays, à la suite d’un pic de cas de coronavirus, déclenchant des achats de panique quelques semaines seulement avant que le pays n’accueille les Jeux olympiques d’hiver.

Les médias d’État ont rapporté que les responsables de la ville ont ordonné à tous les résidents de rester chez eux à moins qu’ils n’aient une raison impérieuse de sortir et ont suspendu tous les transports vers et depuis la ville, sauf cas particuliers.

Une personne de chaque ménage sera autorisée à sortir tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité, selon l’ordonnance. Il est entré en vigueur mercredi à minuit, sans dire quand il pourrait être levé.

MIAMI, FLORIDE – 23 DÉCEMBRE : les voyageurs traversent l’aéroport international de Miami le 23 décembre 2021 à Miami, en Floride. AAA estime que plus de 109 millions d’Américains parcourront 80 km ou plus pendant la période des fêtes entre le 23 décembre et le 2 janvier, soit une augmentation de 27,7 % par rapport à 2020. (Photo de Joe Raedle/.)

On ne savait pas si le virus était la nouvelle variante omicron ou le delta beaucoup plus courant. La Chine dit n’avoir enregistré que sept cas d’omicron – quatre dans le centre de fabrication sud de Guangzhou, deux dans la ville méridionale de Changsha et un dans le port nord de Tianjin.

Associated Press a contribué à ce rapport