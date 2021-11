La police armée avec des fusils fait une descente dans la mauvaise maison et traîne le propriétaire en boxer

Alors que la police a retenu Eddie Croasdell, on pense que le vrai coupable a réussi à s’échapper (Photo: The Sun)

C’est à ce moment qu’un homme innocent a été traîné dehors avec son t-shirt et ses sous-vêtements par des policiers portant des fusils d’assaut à lunette laser.

Des images dramatiques capturées sur une sonnette vidéo Ring montrent des agents exigeant d’être laissés à l’intérieur avant de donner un coup de pied à la porte.

Un Eddie Croasdell, 56 ans, terrifié, reçoit l’ordre de montrer ses mains et de se diriger vers la police alors qu’ils pointent des armes et un Taser sur lui.

Il s’avère que la police du Hertfordshire s’est trompée de maison, car elle a répondu aux informations faisant état d’une personne détenue sous la menace d’un couteau.

La bévue de la force a signifié que le couteau qu’ils recherchaient a réussi à s’échapper, rapporte le Sun.

Neuf agents armés, six agents en civil, deux camionnettes, trois voitures et une unité canine ont tous été impliqués dans le raid, qui a eu lieu dimanche vers 8h30.

Eddie s’est maintenant plaint de l’incident auprès du chien de garde de la police et envisagerait une action en justice.

Des images de la caméra de la sonnette montrent un Eddie terrifié levant les mains pendant que les officiers pointent leurs armes (Photo: The Sun)

Il a dit qu’il était « complètement terrifié » lorsqu’il a été réveillé en frappant à la porte et a vu ce qui ressemblait à un « peloton de Marines américains » debout à l’extérieur.

« Je me suis dit : « S *** ils doivent penser que je suis un terroriste. » Ils vont me tirer dessus », a-t-il déclaré au Sun.

Il a dit qu’il avait essayé de penser à tout ce qu’il avait fait de mal récemment, mais qu’il n’arrivait pas à comprendre ce qui se passait.

Eddie a ajouté: « Alors que la police me traitait comme Oussama Ben Laden, le gars qu’ils voulaient s’est enfui.

La police du Hertfordshire a déclaré que « le temps presse » en raison du danger potentiel pour la « sécurité publique » (Photo: The Sun)

«Comment ont-ils eu si mal? Je veux dire, ce n’est pas comme South Central LA ou quelque chose comme ça, c’est St Albans.

Il dit que son fils Jack, 15 ans, a été interrogé par la police et qu’il craignait que son chien ne se fasse tirer dessus lorsque les policiers l’ont vu et ont commencé à crier.

Un porte-parole de la police du Hertfordshire a déclaré: « La sécurité publique est notre priorité numéro un dans ces circonstances et le temps était compté.

« Les agents ont assisté à des informations selon lesquelles une personne dans l’un des appartements était détenue sous la menace d’un couteau. »

