La police arrête 150 suspects après la fermeture du plus grand marché illégal du dark web

Une enquête de 10 mois après la fermeture du plus grand marché illégal du dark web, DarkMarket, a abouti à l’arrestation de 150 vendeurs et acheteurs de drogue présumés.

DarkMarket a été mis hors ligne plus tôt cette année dans le cadre d’une opération internationale. Le site comptait quelque 500 000 utilisateurs et a facilité environ 320 000 transactions, rapporte l’agence européenne d’application de la loi, Europol, avec une clientèle achetant et vendant de tout, des logiciels malveillants et des informations de carte de crédit volées, aux armes et aux drogues. Lorsque les autorités allemandes ont arrêté l’opérateur présumé du site en janvier de cette année, elles ont également saisi de précieuses preuves de transactions qui ont conduit à l’arrestation cette semaine d’acteurs clés.

Selon le ministère américain de la Justice et Europol, l’opération Dark HunTor a vu les forces de l’ordre procéder à de nombreuses arrestations aux États-Unis (65), en Allemagne (47), au Royaume-Uni (24), en Italie (4), aux Pays-Bas (4), France (3), Suisse (2) et Bulgarie (1). Plus de 31,6 millions de dollars en espèces et en crypto-monnaies ont été saisis lors des arrestations, ainsi que 45 armes à feu et environ 234 kilogrammes de drogues, dont de la cocaïne, des opioïdes, des amphétamines, de la MDMA et du fentanyl. Selon le DoJ : « Un certain nombre d’enquêtes sont toujours en cours. »

Dans le cadre de l’opération, les autorités italiennes ont également fermé deux autres marchés du Web sombre – DeepSea et Berlusconi – arrêtant quatre administrateurs présumés et saisissant 3,6 millions d’euros (4,17 millions de dollars) en crypto-monnaie.

L’opération a été menée aux États-Unis, en Europe et en Australie. Image : Europol

Bien que le dark web était autrefois considéré comme un refuge relativement sûr pour ceux qui vendaient et achetaient de la drogue, des opérations internationales comme Dark HunTor ont vu des arrestations régulières de suspects et la fermeture rapide de marchés. La liste des marchés du dark web fermés ces dernières années est longue, notamment Dream, WallStreet, White House, DeepSea et Dark Market. Bien que les forces de l’ordre doivent certainement jouer à Whac-A-Mole avec de tels sites, avec de nouveaux marchés surgissant dès que les marchés établis sont fermés, cela rend plus difficile pour les acheteurs et les vendeurs de créer des entreprises stables.

« Le but d’opérations telles que celle d’aujourd’hui est d’avertir les criminels opérant sur le dark web : la communauté des forces de l’ordre a les moyens et des partenariats mondiaux pour les démasquer et les tenir responsables de leurs activités illégales, même dans les zones de l’obscurité. web », a déclaré le directeur exécutif adjoint des opérations d’Europol, Jean-Philippe Lecouffe, dans un communiqué de presse.