La police arrête 30 personnes en opération pour l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse

Au total, 30 personnes ont été arrêtées dans le centre de Londres dans le cadre de l’opération de police pour l’affrontement entre l’Angleterre et l’Ecosse, a déclaré la police.

La force a ajouté que 25 des arrestations avaient eu lieu dans le centre de Londres tandis que cinq personnes ont été arrêtées à proximité de Wembley.

Scotland Yard a déclaré dans un tweet: “13 arrestations concernaient des infractions à l’ordre public, 6 pour ivresse et désordre, 4 pour voies de fait contre la police, 3 pour voies de fait, 2 liées à des drogues de classe A et une pour violation d’une ordonnance de dispersion et violation d’une interdiction ordre.”

Des fusées rouges ont été déclenchées alors que la foule se rassemblait à Leicester Square pour le match très attendu, qui s’est terminé par un match nul sans but.

De nombreux fans portaient des kilts et étaient drapés de drapeaux écossais, chantant et acclamant dans ce lieu touristique populaire.

D’autres ont donné des coups de pied dans des ballons de football, certains ont brandi des bouteilles d’alcool en l’air et beaucoup ont chanté l’hymne national écossais et scandé “Pas d’Écosse, pas de fête”.

Le Met a déclaré que les agents étaient entrés à Leicester Square vers 12h45 et avaient encouragé les personnes encore sur les lieux à quitter la zone, la place étant finalement nettoyée à 1h15.