La police arrête un homme à Don Benito pour le vol de 1 177 raquettes de paddle-tennis à Madrid

27/12/2021

Le à 21:12 CET

Samuel Sanchez

La Police nationale s’est arrêté à Don Benito, Badajoz, à un homme de 34 ans comme allégué auteur d’un braquage dans une entreprise de la commune madrilène de Coslada. Il parait, le détenu aurait volé 1 177 pales de pagaie, évalué à environ 160 000 euros, comme l’a rapporté lundi la police nationale.

Le vol a eu lieu début novembre dernier, bien qu’en plus des articles de sport, l’auteur présumé Il aurait aussi volé des montres, des vêtements et des sacs à dos. Tandis que le Les effets volés ont été localisés par les enquêteurs sur un portail de vente internet, où ils ont été offerts par une personne de Madrid. Au cours du déroulement de l’enquête, les agents ont découvert qu’un autre individu avait reçu une partie des effets à Barcelone, qu’ils ont cité comme faisant l’objet d’une enquête pour un prétendu délit de réception. Enfin, et avec l’avancée des enquêtes, la police a identifié l’auteur présumé du vol dans la ville de Don Benito, où il a été arrêté.

Jusqu’à la date, la police a récupéré plus de 500 raquettes de paddle-tennis et 300 montres. Le détenu a un dossier de mauvais traitements et sept autres arrestations pour des faits similaires.