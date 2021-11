11/03/2021 à 18:32 CET

Les Tribunal Supérieur de Xustiza de Galicia (TSXG) a rapporté que la Cour provinciale a décidé hier que le dernière arrestation pour le crime de Samuel Luiz a quitté la prison parce qu’il considère qu’à ce « moment procédural » il n’y a aucune raison pour qu’il continue en prison.

« L’Audience justifie la libération du dernier détenu pour le crime de Samuel Luiz dans le aucun risque de fuite ou d’altération des preuves. Indique que le La police attribue une position de soutien à ceux qui ont mené l’agression brutale, mais pas d’attaque », tel que rapporté par le Supérieur.

Le jeune homme avait été arrêté fin septembre et était entré en prison après avoir été traduit en justice. Votre défense, exercée par l’avocat Manuel Ferreiro, a demandé sa libération, qui lui a été accordée hier. Le jeune se poursuit comme l’enquête dans l’affaire et il a l’obligation de comparaître chaque semaine devant le tribunal et autant de fois que nécessaire et il ne peut quitter le territoire national.

Dans l’ordonnance, les magistrats de la Cour expliquent que leur fonction se limite à statuer sur la situation personnelle de la personne mise en examen, puisque « le contenu et la suffisance des preuves rationnelles existantes de la criminalité & rdquor; Quant à lui, ils doivent être évalués à un moment ultérieur de la procédure, selon des sources de la TSXG. « L’enjeu n’est pas tant d’analyser la gravité des faits instruits, le futur titre d’imputation ou le comportement procédural antérieur du recourant, que la nécessité et la proportionnalité de l’adoption de la mesure de détention provisoire », les magistrats. souligner.

Le tribunal précise qu’il n’a pas de « directe et immédiate & rdquor ; de l’évolution de la procédure, mais qu' »aucune nouvelle piste d’investigation n’est envisagée, ni une extension future de l’objet de l’accusation, ni un éventuel élargissement du cercle des personnes enquêtées & rdquor;. Par conséquent, les magistrats comprennent que sont « null & rdquor; les possibilités de l’appelant de contrecarrer « l’impulsion et la concrétisation normales de la cause & rdquor ; en modifiant les sources de preuve. Les juges ne détectent pas non plus de risque de fuite, puisqu’ils assurent que « Il semble peu probable qu’après plusieurs mois sans être impliqué dans les événements en tant que participant, il choisisse désormais de se retirer de l’action de la justice, après avoir joui d’une pleine liberté pour le faire et face à une accusation encore diffuse & rdquor ; . Il n’y a aucun recours contre la commande.

Il y a sept personnes arrêtées pour l’attaque meurtrière de Samuel Luiz le 3 juillet sur l’Avenida de Buenos Aires. Trois hommes majeurs sont privés de liberté depuis le 9 juillet, deux mineurs sont dans un centre depuis le même jour et une jeune femme a été libérée avec obligation de comparaître devant un tribunal. Cette dernière détenue est désormais également dans la même situation que la jeune fille.