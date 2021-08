La police australienne enregistre une saisie cryptographique record avec Dark Web Drug Bust ⋆ Crypto new media

Source : AdobeStock / Nedrofly

l’Australie Police de Victoria ont collecté près de 8,5 millions AUD (6 millions USD) de crypto-monnaie dans le cadre de sa récente répression du trafic de drogue sur le dark web. Le buste, qui visait un certain nombre de propriétés dans l’État de Victoria, dans le sud-est du pays, serait la plus grande saisie de crypto en Australie à ce jour.

Au cours des raids, les forces de l’ordre australiennes ont arrêté une femme de Kinglake de 31 ans et un homme de Preston de 30 ans, a annoncé la police de Victoria dans un communiqué. Le résident de Kinglake a été accusé de possession de cannabis et ils ont tous deux été libérés. En plus de cela, un homme de 33 ans de Preston a été arrêté et mis en garde pour possession de cannabis.

La crypto-monnaie serait du bitcoin (BTC), et la police constate que les deux suspects pourraient être liés à Route de la soie – le premier marché du darknet moderne que les autorités américaines ont fermé en 2013, a rapporté le Sydney Morning Herald.

Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, purge une double peine d’emprisonnement à perpétuité. En novembre dernier, près d’un milliard de dollars BTC, que l’on croyait provenir du tristement célèbre marché du darknet, a été déplacé, pour la première fois en cinq ans. L’une des théories était qu’Ulbricht ou un vendeur de Silk Road aurait pu déplacer leurs fonds, bien qu’il soit peu probable qu’Ulbricht ait pu transférer des bitcoins de prison.

Mick Frewen, commandant de la police criminelle de Victoria, a déclaré que, dans le cadre de la dernière opération, la police a également repris un certain nombre d’actifs de valeur, notamment des propriétés et des véhicules. Au total, les avoirs saisis sont évalués à quelque 13,1 millions AUD (9,3 millions USD), selon le communiqué.

“Il s’agit de la version du 21e siècle du trafic de drogue et du blanchiment d’argent, avec des criminels utilisant la technologie pour permettre d’immenses dommages et misère à la communauté”, a déclaré Frewen dans le communiqué.

« Ces personnes n’ont pas du tout été remarquées par la police. Ils ont amassé une grande richesse tout en utilisant le clavier de leur propre salon », a-t-il déclaré au Sydney Morning Herald.

Le commandant de la police a déclaré que, bien qu’ils puissent avoir l’impression que le trafic de drogue en ligne est une option « plus sûre » pour les criminels ou moins susceptible de conduire à une détection par les forces de l’ordre, ce n’était pas le cas.

“La police travaille activement sur ces forums et reçoit des informations d’un large éventail de sources, y compris nos partenaires australiens et internationaux des forces de l’ordre”, selon Frewen. “Ce résultat démontre également clairement l’importance de la confiscation des avoirs et de la garantie que les personnes impliquées dans la criminalité grave et organisée ne conservent aucun avantage de leur activité criminelle.”

La saisie de drogue est le résultat d’une enquête menée par la force Escouade de la cybercriminalité et Escouade des produits de la criminalité cela remonte à 2012. La police de Victoria a lancé une nouvelle enquête plus tôt cette année après avoir reçu des informations d’un organisme fédéral.

Bitcoin a été saisi pour la première fois par la police de Victoria en 2013, après l’arrestation d’un trafiquant de drogue. La police a trouvé trois portefeuilles contenant 24 518 BTC. Au moment de l’arrestation de l’homme fin 2021, ce BTC valait quelque 700 000 USD. Il vaudrait désormais 1,16 milliard de dollars.

____

Apprendre encore plus:

– Près de 1 milliard de dollars en Bitcoin, peut-être de Silk Road, déplacé

– ‘Le Bitcoin le meilleur et le plus propre vient de la route de la soie’

– Le DOJ ‘Overlooked’ USD 500k dans Forked Crypto in Bitcoin Bust

– Après les fausses nouvelles d’Assange Pardon, les fans de crypto se réclament de la rumeur de pardon d’Ulbricht

– Une ville sud-coréenne entre en guerre contre les fraudeurs fiscaux et saisira leur crypto

– Nouvelle Crypto Unicorn, DAO Hack, la police saisit 9,5 millions USD dans Ethereum + Plus d’actualités