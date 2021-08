La police brésilienne réalise l’une des plus grosses saisies de crypto du pays Crypto new media

in

TL;Répartition DR

• La police brésilienne a effectué l’une des saisies de crypto les plus élevées du pays.

• Une société de crypto-monnaie a organisé un étonnant stratagème de Ponzi, volant environ 28 millions de dollars.

Récemment, la police brésilienne a effectué l’une des saisies de crypto les plus importantes de la région. La police a saisi environ 28,8 millions de dollars de cryptos dans un système Ponzi illégal.

L’opération « Kryptos » s’est terminée par l’arrestation de cinq personnes et la confiscation d’une somme d’argent très importante. La police avait enquêté pendant plusieurs mois sur la société qui organisait le système Ponzi.

Une entreprise brésilienne a organisé une arnaque à la Ponzi

Le 25 août 2021, l’agence fédérale du pays en Amérique latine a arrêté plusieurs personnes liées à des investissements frauduleux. Apparemment, une entreprise brésilienne avait organisé le stratagème de Ponzi le plus audacieux jamais vu dans le pays.

Cette opération nommée Krypto s’est terminée par l’arrestation de Glaidson Acácio, qui est un homme d’affaires renommé de Cabo Frio. L’opération s’est également terminée par l’une des saisies de crypto les plus élevées du pays.

Avec Acácio, quatre autres associés ont été arrêtés dans la même ville brésilienne et à l’aéroport de Guarulhos à Sao Paulo. Selon les enquêtes, les criminels ont proposé un système d’investissement lucratif qui donnerait aux utilisateurs 15% des bénéfices à court terme.

La police enregistre et confisque plusieurs actifs, dont 20 voitures exclusives, des bijoux, des montres de luxe et 3,6 millions de dollars.

Le Brésil active des opérations contre les crimes cryptographiques

Après avoir terminé les saisies de crypto au Brésil, les avocats d’Acácio ont déclaré qu’il n’y avait toujours aucune preuve concrète. Acácio ne fera pas ses déclarations tant que les enquêtes ne seront pas terminées.

Le gouvernement brésilien ne veut pas arrêter ces plans de saisies cryptographiques contre les entreprises utilisant les systèmes d’escroquerie. Il y a des mois, l’autorité fédérale a activé “l’opération de conformité” pour saisir l’argent de toutes les sociétés de cryptographie frauduleuses.

En juillet, la police brésilienne a activé d’autres plans liés au marché de la cryptographie et aux escroqueries. Ce même mois, il a été possible de saisir 33 millions de dollars liés au blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies. De même, la police a fermé plusieurs sociétés de cryptographie qui ne se conformaient pas au KYC. lois.

La police fédérale a arrêté le célèbre « roi du Bitcoin », Claudio Oliveira, qui a organisé l’un des stratagèmes de piratage crypto les plus complexes. Oliveira a volé environ 300 millions de dollars en cryptos avec des investissements passifs auxquels ses fans ont participé. Les escroqueries cryptographiques sont présentes et semblent le rester, non seulement au Brésil mais dans diverses parties du monde.