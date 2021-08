La police brésilienne saisit 28,8 millions de dollars de crypto-monnaies provenant d’un prétendu système pyramidal

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le mois dernier, il avait réalisé une opération similaire dans laquelle il a saisi 33 millions de dollars en crypto.

La police fédérale brésilienne a saisi 150 millions de reais (équivalent aujourd’hui à 28,8 millions de dollars) d’actifs cryptographiques et a procédé à cinq arrestations après sévir contre un prétendu système de pyramide financière, selon un reportage de CNN.

Les autorités brésiliennes ont exécuté 15 mandats de perquisition et ont également saisi 19 millions de reais (3,6 millions de dollars) en espèces, 21 véhicules de luxe, des montres haut de gamme et des bijoux mercredi, a indiqué CNN.

L’opération appelée “Opération Kryptos” impliquait la police enquêtant sur un prétendu système de pyramide financière.

De plus, la police a procédé à cinq arrestations, dont Glaidson Acácio, propriétaire d’un cabinet de conseil Bitcoin basé dans la région des lacs de Rio de Janeiro. Vous avez une audience sur la garde aujourd’hui.

Schéma pyramidal

D’après les recherches, il est soupçonné d’avoir déplacé des milliards dans un prétendu système de pyramide financière, dont la promesse était de restituer jusqu’à 15 % du montant investi par les clients. Outre Rio, les arrestations ont eu lieu à Cabo Frio et deux à l’aéroport de Guarulhos, à São Paulo.

De même, l’équipe d’avocats défendant Acácio a fait la déclaration suivante à CNN : « La défense de Glaidson Acácio est au courant de l’arrestation et n’a jusqu’à présent pas accès au contenu des enquêtes. Ce n’est qu’après une analyse adéquate de toute la documentation que nous pourrons nous exprimer de manière concrète ».

En juillet de cette année, la police civile brésilienne a saisi 33 millions de dollars dans une enquête pour blanchiment d’argent menée via des échanges cryptographiques à Sao Paulo et Diadema. QuotidienBitcoin a écrit que l’opération impliquait six mandats de perquisition dans différents endroits de l’immense territoire de la nation sud-américaine. Ces recherches visaient à trouver des sociétés écrans utilisant des échanges de crypto-monnaie à des fins présumées de blanchiment d’argent. Les ordonnances ont entraîné différents gels de comptes de deux personnes physiques et de 17 personnes morales.

