La police brésilienne saisit 591 Bitcoin dans la plus grande saisie de crypto du pays ZyCrypto Crypto new media

Publicité





La police brésilienne a confisqué 591 bitcoins d’un montant de 150 millions de réaux brésiliens (environ 28,6 millions de dollars) dans le cadre d’une répression contre un stratagème présumé frauduleux.

Selon un rapport de CNN Brésil, la police fédérale dans le cadre de « l’opération Kryptos » – une enquête en cours sur un prétendu système de pyramide financière a arrêté 5 personnes en lien avec le crime et a également récupéré environ 3,63 millions de dollars en espèces, en plus de 21 véhicules de luxe, montres et bijoux haut de gamme tout en remplissant 15 mandats de perquisition et de saisie.

Glaidson Acácio, propriétaire d’un cabinet de conseil en bitcoins dans la municipalité de Cabo Frio, dans la région des lacs de Rio de Janeiro, faisait partie des personnes arrêtées. Acácio est soupçonné d’être le chef de file du stratagème, qui promettait un retour sur investissement de 15 %, mais a cependant servi de façade pour blanchir des milliards.

Le suspect doit comparaître devant le tribunal. Cependant, son avocat a déclaré que même s’ils étaient au courant de l’arrestation, ils n’avaient pas eu accès à tous les détails de l’affaire. Pendant ce temps, la police prévoit de liquider les crypto-monnaies récupérées pour les rendre disponibles pour le tribunal.

Ce n’est pas la première fois que le pays récupère des crypto-monnaies illicites. En juillet, la police du pays a également démantelé une prétendue escroquerie cryptographique de 150 millions de dollars dans laquelle plus de 7 000 investisseurs ont perdu leur argent. Cláudio Oliveira, le président du groupe Bitcoin Banco a été arrêté pour avoir détourné illégalement de l’argent sur son compte personnel après enquête de la police.

Publicité





La police brésilienne mène une guerre continue contre les activités de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies. La police fédérale brésilienne a lancé l’opération Compliance, une enquête contre les crimes de blanchiment d’argent liés à la crypto-monnaie au début du mois. L’opération Conformité est le prolongement d’une enquête qui a identifié des crimes de blanchiment d’argent liés à la crypto-monnaie sur Internet commencée en 2018. Dans le cadre de l’opération, ils ont perquisitionné plusieurs endroits prétendument liés à des opérations de blanchiment d’argent liées à la crypto-monnaie.

Notamment, les enquêtes ont permis de casser un réseau d’entreprises blanchissant de l’argent en effectuant des transactions entre elles. 33 millions de dollars appartenant à des sociétés écrans ont été récupérés après que les tribunaux brésiliens ont émis six mandats de perquisition dans des propriétés liées à ces sociétés écrans situées à Diadema et dans la capitale.

Le pays n’est pas seul dans ses efforts pour se débarrasser des activités de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies. La police britannique a également signalé la confiscation d’environ 250 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre d’une enquête en cours pour blanchiment d’argent. L’annonce faite en juillet reste toujours l’une des plus grosses saisies de crypto au monde.

Malgré cela, le Brésil adopte toujours rapidement Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto du pays, a échangé 5 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre de 2021, contre 1,2 milliard de dollars pour l’ensemble de 2020. Le Brésil est également l’un des pays qui ont manifesté leur intérêt à suivre les étapes d’El Salvador pour adopter Bitcoin comme cours légal. C’était le deuxième pays à approuver un ETF Bitcoin après le Canada.