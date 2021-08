La police britannique annonce un record de 999 appels

09.08.2021 à 10:36 CEST

La police dit avoir affaire à des appels 999 “sans précédent”, avec deux forces galloises affichant des chiffres mensuels records en juillet. Près de 25 000 appels d’urgence ont été reçus par la police du sud du Pays de Galles le mois dernier, plus que la force n’en a reçu en un seul mois. Le total de 24 265 appels équivaut à près de 783 par jour, près de 33 par heure, soit plus d’un toutes les deux minutes. Les données ont été publiées par le média britannique BBC.

La police de Dyfed-Powys a déclaré que les appels d’urgence avaient également atteint des niveaux records en juillet. Les forces exhortent désormais les gens à ne composer le 999 qu’en cas d’urgence, afin de garder les lignes libres pour les personnes qui en ont besoin immédiatement.

La police de Gwent a également affirmé avoir récemment constaté une augmentation des appels. “Notre centre de service public a également reçu plus de 42 059 appels non urgents en juillet, soit une moyenne de 57 appels de plus par heure”, a déclaré la police du sud du Pays de Galles. Les forces de police ont également signalé qu’elle avait été contactée environ 18 500 fois via Facebook., Twitter ou leur site Web en juillet.