La police britannique saisit 0,25 million d’euros d’éther et d’autres cryptos dans une arnaque basée sur le BSC

La police britannique saisit 22,25 millions de dollars d’éther et d’autres cryptos dans une arnaque basée sur le BSC

“Il est vital que nous, en tant que force, nous adaptions à ce qui est un type de crime émergent et démontrons qu’il y aura des répercussions, quelle que soit la plate-forme sur laquelle cette activité frauduleuse se déroule”, a déclaré l’inspecteur en chef Joe Harrop du crime économique de la police du Grand Manchester. Unité.

La police britannique a saisi 22,25 millions de dollars, soit un peu plus de 16 millions de livres sterling, et arrêté un homme de 23 ans et une femme de 25 ans pour des infractions de fraude et de blanchiment d’argent.

Les millions de livres saisis dans de faux services d’épargne et de commerce attendent maintenant d’être réclamés par les propriétaires légitimes du monde entier, a-t-il déclaré.

Des officiers spécialisés ont procédé à la saisie de l’unité de lutte contre la criminalité économique de la police du Grand Manchester après avoir découvert des clés USB contenant de grandes quantités d’ETH, mentionne le rapport de police.

“Nos vies se déplacent de plus en plus en ligne ou sur nos téléphones, et les devises comme Bitcoin et Ethereum sont souvent considérées comme l’avenir en matière d’argent et de commerce”, a déclaré l’inspecteur-détective en chef Joe Harrop de l’unité de lutte contre la criminalité économique de la police du Grand Manchester.

« Il est essentiel que nous, en tant que force, nous adaptions à ce type de crime émergent et démontrions qu’il y aura des répercussions, quelle que soit la plate-forme sur laquelle cette activité frauduleuse a lieu. »

Selon le rapport, des victimes du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Europe, de Chine, d’Australie et de Hong Kong ont déposé de l’argent dans le service d’épargne et de trading en ligne qui a utilisé Binance Smart Chain (BSC).

Les escrocs ont transféré les fonds sur leurs comptes et fermé leur site Web, mais n’ont pas pu le faire sans laisser de trace. Des officiers spécialisés les ont retrouvés à Manchester et ont récupéré une clé USB cryptée contenant 9,5 millions de dollars d’Ethereum volé, lit-on dans le rapport. Un autre montant de 12,7 millions de dollars a également été trouvé dans un coffre-fort Cryptograph.

La police a récupéré 90% de la crypto-monnaie volée et contacte désormais leurs propriétaires légitimes dans le monde entier, encore inconnus.

L’une des victimes, qui travaille dans l’industrie de la cryptographie et a perdu des centaines de milliers d’actifs numériques, a déclaré à la police :

«Je suis un professionnel expérimenté de la blockchain, j’avais fait toutes les recherches avec des amis qui travaillent dans le développement de programmation pour m’assurer que c’était sûr. Le hack nous a vraiment surpris au début.

La police du Grand Manchester a déclaré avoir augmenté son financement économique et de la cybercriminalité pour lutter contre le nombre croissant de cas de fraude en ligne. Leur unité de détention et de récupération des avoirs a reçu plus de 1,5 million de livres sterling de financement pour du personnel supplémentaire.

