La police britannique saisit Ethereum d’une valeur de 9,5 millions de dollars trouvés sur une clé USB Crypto new media

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin. Bien que la majorité des transactions cryptographiques soient légitimes, beaucoup sont également frauduleuses. Les criminels profitent de la nature anonyme et internationale des monnaies numériques. Ces crimes incluent souvent le blanchiment d’argent, le terrorisme, la fraude fiscale et le trafic de drogue.

La sécurité reste un sujet très débattu dans l’espace crypto. Récemment, les agences de sécurité du monde ont dû intensifier leurs efforts pour traquer les escroqueries aux crypto-monnaies. Le Royaume-Uni n’a pas été en reste car les agences britanniques ont réprimé ces activités illégales.

La police britannique a récemment été active dans la saisie de crypto-monnaies. Le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré que certains criminels étaient passés à “des méthodes plus sophistiquées” pour blanchir de l’argent, comme l’utilisation de crypto-monnaies.

La police britannique saisit Ethereum dans une clé USB

La police britannique a récemment saisi une crypto d’une valeur de 22,25 millions de dollars auprès d’opérateurs d’une escroquerie internationale de crypto-monnaie. Cela inclut Ethereum d’une valeur de 9,5 millions de dollars trouvé dans une clé USB. La police a annoncé sur son site Web : « Une somme de 22,25 millions de dollars (équivalant à un peu plus de 16 millions de livres sterling) a été saisie par des agents spécialisés de l’unité de lutte contre la criminalité économique de la police du Grand Manchester après que les renseignements eurent conduit à la découverte de clés USB contenant d’énormes quantités d’Ethereum.

Les victimes de cette arnaque sont basées au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Australie et à Hong Kong. Ils ont déposé de l’argent dans ce qu’ils pensaient être un service d’épargne et de trading en ligne à l’aide de Binance Smart Chain, qui stocke et enregistre les transactions effectuées en crypto-monnaie, confirmant leur mouvement et leur valeur. “Les services d’épargne et d’échange de cryptomonnaies deviennent de plus en plus populaires, avec des projets incitant les gens à investir des sommes importantes, offrant des jetons qui peuvent ensuite être vendus à profit”, a déclaré la police du Grand Manchester.

Les escrocs ont attendu qu’une importante somme d’argent ait été déposée avant de fermer leur site Web. Ils ont ensuite transféré les fonds sur leurs comptes, espérant disparaître sans laisser de trace. Malheureusement pour eux, des officiers spécialisés ont été informés que les responsables du programme étaient à Manchester depuis un temps limité. Ils ont traqué les criminels et récupéré l’Ethereum volé. La police tente maintenant de contacter les victimes de cette escroquerie et de restituer leurs fonds. Les escrocs : un homme de 23 ans et une femme de 25 ans, ont depuis été libérés sous enquête.

Le prix de l’ETH maintient son élan au-dessus de 3 000 $ | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Selon la police, ils ont trouvé 12,7 millions de dollars supplémentaires quelques jours plus tard après avoir localisé un coffre-fort Cryptograph. Ils ont également trouvé le code pour y accéder. “La somme s’élevait à 90% de la crypto-monnaie volée, et le travail a maintenant commencé pour la réunir avec les propriétaires légitimes, dont certains sont encore inconnus et situés à travers le monde”.

Autres enquêtes récentes sur les escroqueries cryptographiques

En juillet, des détectives britanniques annoncent avoir confisqué 180 millions de livres sterling de crypto dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La police n’a pas précisé comment ils ont saisi la crypto ou de quel type de pièces il s’agissait. Le suspect était une femme de 39 ans arrêtée le 24 juin, qui a ensuite été libérée sous caution.

Avant cet incident, la police métropolitaine a annoncé l’une des plus grandes saisies de crypto-monnaie au monde à ce moment-là. La saisie, d’une valeur de 114 millions de livres sterling, a été effectuée par des détectives du Met’s Economic Crime Command sur la base de renseignements reçus sur le transfert d’avoirs criminels.

Dans un communiqué de presse publié le 13 juillet, l’agent-détective Joe Ryan a déclaré : « Il y a moins d’un mois, nous avons réussi à saisir 114 millions de livres sterling en crypto-monnaie. Depuis lors, notre enquête a été complexe et de grande envergure. Nous avons travaillé dur pour retrouver cet argent et identifier la criminalité à laquelle il peut être lié. La saisie d’aujourd’hui est un autre jalon important dans cette enquête qui se poursuivra pendant les mois à venir alors que nous ciblons les personnes au centre de cette opération présumée de blanchiment d’argent. »

