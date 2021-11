La police britannique saisit le prix du Bitcoin de 2,8 millions de dollars sur le site Web d’une arnaque pour adolescents

31 oct. 2021 08:36 UTC

| Mis à jour:

31 oct. 2021 à 08:36 UTC

Par Clark

La police britannique a confisqué le prix du bitcoin de près de 3 millions de dollars à un adolescent qui a créé un faux site Web pour escroquer les clients. «À l’époque, ils étaient au prix de 200 000 £. ils sont actuellement évalués à un peu plus de 2 millions de livres sterling.

La police britannique saisit 2,8 millions de dollars en Bitcoin

La police britannique a remis en remise un garçon de 17 ans du sud du Lincolnshire et lui a confisqué le prix du bitcoin de près de 3 millions de dollars, a rapporté BBC News en semaine. Les autorités ne peuvent pas nommer le garçon pour des raisons légales.

Le procureur du missile guidé Skinner a déclaré que l’adolescent avait créé un site Web factice qui était presque à l’image du site officiel de Love2shop, qui vend des chèques-cadeaux.

Il a ensuite payé pour faire de la publicité sur Google, ce qui a conduit son faux site Web} à apparaître plus haut que le vrai site dans les résultats de recherche. Le site Web frauduleux de TPaypalhe a dupé les utilisateurs de Love2shop en leur faisant entrer leurs informations personnelles. Le procureur a déclaré :

« Les gens ont été dupés en cliquant sur son site Web en pensant qu’ils accédaient au site officiel. »

L’adolescent a pris le positionnement chaque semaine une fois que Love2shop a commencé à enquêter sur lui à la suite d’une critique d’un client.

Il a payé le prix des bons de 6 500 £ (8 954 $) et a utilisé les revenus pour acheter des bitcoins et différentes crypto-monnaies, a déclaré Lincoln Crown Court.

Lorsqu’il était en rémission en août de l’année dernière, la police a trouvé 48 bitcoins et un plus petit nombre de crypto-monnaies différentes. Au moment de la rédaction de cet article, cette quantité de BTC est évaluée à près de 3 millions de dollars de connaissances prises en charge par Bitcoin.com Markets.

Skinner a dit :

«À l’époque, ils étaient au prix de 200 000 £. ils sont actuellement évalués à un peu plus de 2 millions de livres sterling.

Après une enquête plus approfondie, la police a également trouvé plus de 12 000 numéros de mastercard conservés sur l’ordinateur portable de l’adolescent et les détails de 197 comptes Paypal.

L’adolescent a admis avoir été accusé de lavage d’argent entre le 9 et le 16 avril 2020 et de fraude totalisant 6 539 £ par fausse illustration.

La juge Catarina Sjolin Knight a statué qu’il avait bénéficié de ses crimes de 2 141 720 £ et a ordonné que cette quantité soit condamnée sur ses actifs. Le mineur a également reçu une ordonnance de réhabilitation de 12 mois. « S’il était adulte, il irait à l’intérieur », a déclaré le juge.

Clark

Chef de la technologie.