La police californienne sous le feu après qu’un groupe ait ciblé Macy’s lors d’une tentative de vol et d’agression: « J’avais peur »

La police californienne enquête sur une tentative de vol dans un Macy’s de San Jose après qu’au moins six suspects de sexe masculin sont entrés dans le magasin et ont agressé une employée.

Selon la police, entre six et huit suspects sont entrés dans le Macy’s du centre commercial Westfield Oakridge vers 18 heures, heure locale, samedi.

Les employés de l’équipe de prévention des pertes de Macy ont approché les suspects et tenté de les arrêter, selon les autorités. Une employée de Macy’s a été agressée par l’un des suspects masculins, souffrant de blessures légères à modérées, a rapporté NBC Bay Area.

LES DÉTAILLANTS « RÉVEILLÉS » QUI A DEMANDÉ AU CONGRÈS DE L’AIDE DANS LE CADRE DES RÉFORMES DE LA POLICE DE GAUCHE SOUTENUES PAR SMASH-AND-GRABS

Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des autorités sur les lieux, et on ne sait pas si des marchandises ont été volées.

San Jose Macy’s avec bouclier du service de police de San Jose (Service de police de San Jose/Google Maps)

Les gardes de sécurité ont arrêté une femme et un jeune homme pour avoir prétendument interféré avec les arrestations des suspects. Il n’y a aucun lien connu entre les détenus et les suspects, selon la police.

La détention du couple a déclenché les critiques de certains témoins qui ont déclaré que la police avait été trop brutale avec eux à leur arrivée sur les lieux.

« Les policiers décident de se rapprocher excessivement de ma mère et lui attrapent essentiellement le bras. Elle a dû lui retirer le bras et il s’est encore plus énervé lorsqu’elle a dit que ce qu’il faisait était mal. Et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de l’attraper et la claquer au sol », a déclaré Anna Hamed, la fille de la femme détenue, à NBC Bay Area.

LES SYNDICATS DE POLICE BLÂMENT L’ACLU POUR L’ÉCLÉ DES VOLS RÉCENTS À LA MAIN : « LES ÉLECTEURS ONT ÉTÉ MENTI »

« À un moment donné, j’ai pensé qu’il allait m’attaquer dès qu’il commencerait à venir dans cette direction. J’ai reculé parce que j’avais peur », a déclaré Marcella Ruiz à l’arrivée de la police.

La Californie a été en proie à des incidents de type smash-and-grab cette saison de magasinage des Fêtes, de nombreux crimes se déroulant dans les régions de San Francisco et de Los Angeles.

Un ancien officier de police de San Jose, Kevin Nishita, a été tué par balle le mois dernier à Oakland, à proximité, alors qu’il travaillait comme agent de sécurité protégeant une équipe de presse alors qu’elle faisait état d’un pillage par écrasement.

Cette photo non datée fournie par le service de police de la ville de Colma, en Californie, montre l’ancien officier Kevin Nishita. Nishita, un officier de police à la retraite et garde armé qui a assuré la sécurité de nombreux journalistes dans la région, a reçu une balle dans l’abdomen lors d’une tentative de vol de l’équipement de caméra de KRON-TV à Oakland, Californie, le mercredi 24 novembre 2021. Le l’équipe de presse couvrait un récent vol à main armée dans un magasin de vêtements. Certaines parties de la Californie ont été frappées par une vague de vols organisés dans le commerce de détail au cours desquels des bandes de voleurs s’introduisent dans des magasins haut de gamme et arrachent des marchandises. (Brandon Vaccaro/Département de police de Colma via AP) Un agent de sécurité protégeant une équipe de télévision de San Francisco a été abattu mercredi lors d’une tentative de vol à main armée, ont annoncé les autorités. (KTVU)

UN ANCIEN COLLABORATEUR SE RAPPELLE UN OFFICIER À LA RETRAITE DE LA CALIFORNIE TUÉ L’ÉQUIPE DE PRESSE DE LA ZONE DE LA BAIE DE PROTECTION

« C’était un super policier, un super ami, un super collègue et, vous savez, il était toujours là pour tout le monde pour tout. Servir et protéger, c’était Kevin. Même à la retraite, il a continué à vouloir servir et protéger la communauté, vous savez. Et il a continué à le faire », a déclaré à Fox News l’officier de police de Colma, en Californie, Dawn Marchetti, le mois dernier à propos de Nishita.

Les dirigeants syndicaux de la police de la côte ouest ont imputé le pic de smash-and-grabs à l’ACLU et à son soutien à la proposition 47 et à la réforme des cautions. En vertu de la proposition 47, adoptée en 2014, les frais de vol à l’étalage concernant le vol de 950 $ ou moins ont été réduits de crimes à délits.

Images de sécurité d’un vol à main armée: City of Concord PD (City of Concord PD)

« Dans tout le pays, l’ACLU fait pression pour qu’il n’y ait pas de caution ou qu’elle soit considérablement réduite, comme le récidiviste Darrell Brooks, un récidiviste haineux, avant de courir et de tuer des innocents lors du défilé de Noël de Waukesha, Wisconsin », a déclaré Pritchard. . « Si Brooks était détenu pour son infraction la plus récente avec une caution proportionnelle à ses antécédents criminels, ces innocents spectateurs seraient vivants aujourd’hui », a déclaré à Fox News Digital Sean Pritchard, président de la San Jose Police Officers Association. le mois dernier.

Macy’s n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News sur la tentative de vol.