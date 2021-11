La police canadienne arrête un adolescent pour avoir prétendument volé 36 millions de dollars en crypto

La police de Hamilton en Ontario a arrêté un adolescent pour avoir prétendument volé 46 millions de dollars canadiens (36 millions de dollars américains) de crypto-monnaie dans le cadre d’une attaque d’échange de carte SIM contre une victime située aux États-Unis

Il s’agit du plus gros vol de crypto-monnaie signalé à ce jour au Canada, a déclaré mercredi la police de Hamilton dans un communiqué de presse. La victime a été ciblée par une attaque d’échange de carte SIM, dans laquelle des escrocs détournent des comptes en manipulant des employés de réseaux cellulaires pour dupliquer des numéros de téléphone afin que les « menaces » puissent intercepter les demandes d’autorisation à deux facteurs, a déclaré la police. Une partie de la crypto-monnaie volée a été utilisée par le adolescent d’acheter un nom d’utilisateur en ligne que la communauté des jeux en ligne considère comme rare. Cette transaction suspecte a ensuite conduit les enquêteurs à découvrir le titulaire du compte du nom d’utilisateur. La police de Hamilton a déclaré avoir travaillé sur l’affaire dans le cadre d’une enquête conjointe avec le Federal Bureau of Investigations (FBI) des États-Unis et le USSecret Service Electronic Crimes Task Force. Cette affaire est présentement devant les tribunaux canadiens.

