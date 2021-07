La police capture l’un des tubes de 1983

L’un des singles pop déterminants des années 1980 est arrivé au pouvoir aux États-Unis le 9 juillet 1983. La chanson en question était peut-être la seule de ce groupe au Billboard Hot 100. Mais elle est devenue la plus grande chanson américaine de toute l’année. , plus gros que “Billie Jean”, “Beat It”, “Sweet Dreams (Are Made Of This)” ou “Voulez-vous vraiment me blesser”. Nous nous souvenons quand “Chaque bouffée que tu respires” atteindre le sommet pour La police.

Piquer a écrit la chanson pendant son séjour à Goldeneye, célèbre comme la maison jamaïcaine du créateur de James Bond Ian Fleming. “Every Breath You Take” avait déjà terminé sa course de quatre semaines au sommet britannique alors qu’il gagnait la suprématie outre-Atlantique. Son album parent Synchronicity, enregistré en six semaines à Montserrat, passait sa deuxième et dernière semaine en tant qu’album préféré de la Grande-Bretagne alors que le trio commençait une période de véritable domination aux États-Unis.

“Je considère que c’est une chanson assez méchante”

La chanson est souvent considérée comme une mélodie pop légère et accessible, mais l’auteur l’a vue assez différemment. « Les gens la choisissent souvent comme chanson de mariage, ils pensent que c’est une chanson joyeuse. Je considère que c’est une chanson assez méchante », a déclaré Sting. Il l’a composé à une époque où les niveaux croissants d’armement nucléaire apportaient de nouvelles tensions à la guerre froide. « Il s’agit de surveillance, de propriété et de jalousie », a-t-il expliqué. Les tensions au sein du groupe étaient également très vives, notamment entre Sting et le batteur Stewart Copeland. Le producteur Hugh Padgham était souvent dans le rôle inconfortable d’arbitre.

Si cela ne ressemble pas à des ingrédients gagnants pour un succès pop, les acheteurs de disques et les programmeurs de radio et de télévision pensaient autrement. “Every Breath” a remplacé “Flashdance…What A Feeling” d’Irene Cara au n°1 aux États-Unis et était toujours là deux mois plus tard. Mais même cette course de huit semaines a été éclipsée par le succès de Synchronicity. L’album lauréat d’un Grammy avait commencé son propre règne au n ° 1 sept jours plus tôt et a passé pas moins de 17 semaines non consécutives au sommet.

