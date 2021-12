La police chante dans la neige dans une vidéo inédite « Ne restez pas si près de moi »

Une vidéo inédite sur le thème de Noël de La policeLe méga-hit de 1980 « Don’t Stand So Close To Me » a été présenté en première aujourd’hui (8). Le clip a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle du groupe à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

La promo, qui se trouve dans les archives depuis sa création, voit Piquer, Stewart Copeland et Andy Summers rencontrent le Père Noël et courent en motoneige dans une scène hivernale convenablement enneigée. Des pères Noël sur des skis figurent également, tout comme Sting enlevant sa chemise, comme il l’a fait dans la vidéo plus familière de la chanson. À la fin, on le voit « faire taire » Andy, alors que la chanson s’estompe.

L’autre film promotionnel de la chanson en tête des charts, mettant en vedette Sting dans le rôle d’enseignant de ses paroles (et de son travail d’avant la célébrité), a été remasterisé en 4K en 2010. « Don’t Stand So Close To Me », de leur troisième album Zenyatta Mondatta, était le troisième numéro 1 de la police au Royaume-Uni, passant ses quatre premières semaines au sommet des charts en septembre et octobre 1980, sur une période de dix semaines. Une deuxième version du morceau est sortie en 1986, après une brève réunion du groupe, et reste l’enregistrement le plus récent du trio.

La version de 1980 était le single le plus vendu au Royaume-Uni de l’année, avec des ventes estimées à 900 000 exemplaires, atteignant également le numéro 1 en Espagne. Il a atteint la 10e place du Billboard Hot 100 et le Top 3 en Australie, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et ailleurs. La chanson a remporté le Grammy Award 1981 de la meilleure performance vocale rock par un groupe.

En 1993, Sting s’est souvenu au magazine Q du single et de son succès : « Vous devez vous rappeler que nous étions des bombes blondes à l’époque et que la plupart de nos fans étaient des jeunes filles, alors j’ai commencé à jouer un peu de rôle », a-t-il déclaré. « Exploitons cela. Et ça a vraiment marché. Vous savez, ce single s’est vendu à un million d’exemplaires en Grande-Bretagne. Un million. Imaginez ça maintenant ?

