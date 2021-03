La police chasse un prisonnier provisoire libéré par erreur de Wormwood Scrubs dans l’ouest de Londres

William Fernandez, 24 ans, était en détention provisoire dans l’attente d’un procès accusé d’agression sexuelle par contact, exposition à la pudeur et possession d’une drogue de classe B, après avoir été arrêté et inculpé en avril 2020, a déclaré la police métropolitaine.

Le personnel de la prison a informé la police mercredi soir que M. Fernandez avait été libéré ce soir-là par erreur.

On pense que M. Fernandez a voyagé par le métro de Londres depuis la station East Acton et a ensuite été aperçu sur CCTV marchant le long de Wealdstone High Street, en direction du nord.

Il n’y a eu aucune observation confirmée de lui depuis.

M. Fernandez est blanc, de corpulence moyenne, avec des cheveux clairsemés et une barbe foncée. Il a un tatouage croisé distinctif sur le côté gauche de son cou. Il a été vu pour la dernière fois portant un survêtement noir et un chapeau noir.

William Fernandez, 24 ans, a été remis en liberté par erreur

/ Police métropolitaine

Scotland Yard a déclaré que le joueur de 24 ans était connu pour utiliser le nom d’Agustin Fernando Jimenez Eiberte.

L’inspecteur-détective Rory Wilkinson, qui dirige la recherche, a déclaré: «Les agents explorent toutes les pistes d’enquête possibles pour retrouver Fernandez et le renvoyer en prison.

«Nous demanderions au public de nous aider en étant nos yeux et nos oreilles et en nous appelant s’ils le voient ou ont des informations sur ses allées et venues.»

Le Met a exhorté le public à ne pas approcher M. Fernandez s’il le voit, mais à appeler immédiatement le 999 en fournissant la référence 7873 / 24MAR.