Les forces de l’ordre chinois et le géant de la technologie Tencent ont apparemment fermé une énorme organisation de triche de jeux vidéo appelée Chicken Drumstick.

Comme le rapporte la BBC, la police a fait une descente sur le tricheur dans la ville de Kunshan. Cela a conduit à l’arrestation de 10 personnes et à la saisie de 46 millions de dollars d’actifs, dont certaines voitures de sport de luxe. Les forces de l’ordre ont également trouvé et détruit 17 tricheurs.

Apparemment, cette organisation a créé des astuces pour Overwatch et Call of Duty: Mobile. Fait intéressant, Tencent détient une participation dans Activision Blizzard, qui produit le premier, tandis que ses développeurs TiMi Studios le second.

Les créateurs de triche auraient gagné leur argent via des abonnements, commençant apparemment à 10 $ / jour et allant jusqu’à 200 $ par mois. L’opération vendait apparemment des piratages et des exploits à «des centaines de pays et de régions», ce qui a permis à Chicken Drumstick de générer environ 76 millions de dollars de revenus.

Ce n’est pas la première fois que Tencent fait équipe avec la police chinoise pour lutter contre les tricheurs. Début 2018, il s’est associé aux forces de l’ordre pour sévir contre les personnes vendant des hacks pour le titre de bataille royale Playerunknown’s Battlegrounds.

