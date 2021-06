La police craignait que la ceinture suicide du terroriste de London Bridge ne tue plus ⋆ .

Usman Khan a lancé une attaque au couteau dans Fishmongers’ Hall avant de mener sa campagne de terreur sur le pont de Londres en novembre 2019 (Photo: .)

Des officiers armés appelés à l’attaque terroriste de Fishmongers’ Hall ont rappelé comment ils ont désespérément tenté de dégager le pont de Londres, craignant qu’un attentat à la bombe puisse causer des ravages à tout moment.

Usman Khan, 28 ans, a lancé une attaque meurtrière au couteau le 29 novembre 2019, tuant Jack Merritt et Saskia Jones lors d’un événement d’éducation des prisonniers au Fishmongers’ Hall voisin.

Une enquête sur la mort de l’homme au couteau a appris comment la police croyait que la ceinture suicide de canular réaliste qu’il portait était réelle, et a crié aux gens qui traversaient le pont de ” allez-y, il y a une bombe “.

Les agents ont décrit comment certains passants filmaient les événements dramatiques tandis que d’autres vaquaient à leurs occupations sans « un souci dans le monde ».

L’enquête a appris à quel point des officiers courageux risquaient leur vie pour le coincer, craignant qu’ils «seraient tous morts» s’ils ne l’arrêtaient pas.

L’un d’eux a déclaré qu’une bombe du type que Khan avait imitée aurait une portée d’environ 100 mètres et aurait causé un carnage sur le pont un vendredi après-midi chargé.

On a découvert plus tard que Khan avait fabriqué le faux explosif à partir d’articles qu’il avait achetés à Stafford la semaine précédente.

Un officier, connu uniquement sous le nom de WS5, a déclaré: “Je pensais que (l’explosif) était un dispositif viable et si je ne l’avais pas neutralisé à l’époque, je pensais que nous serions tous morts.”

Khan, alors âgé de 20 ans, était équipé d’une ceinture suicide frauduleuse lorsqu’il a lancé son attaque (Photo: West Midlands Police/.)



Le terroriste a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres avec des couteaux, mais les agents ont révélé qu’ils pensaient qu’il était également armé d’une bombe viable (Photo: PA)

Décrivant la scène, l’officier a ajouté: «J’étais à la radio, essayant de fermer le sentier. Je me souviens qu’il y avait une dame poussant un landau, pas un souci au monde, et des bateaux de croisière fluviale qui passaient (sur la Tamise).

« J’ai vu des engins explosifs improvisés (engins explosifs improvisés) et les ravages qu’ils peuvent causer. Cela aurait pu causer la mort ou des blessures graves.

Plus : Royaume-Uni



Un autre officier, YX16, a déclaré qu’il essayait d’éloigner les gens des sentiers sous l’extrémité nord du pont de Londres.

Il a déclaré : « Je criais pour m’écarter du chemin : « Vas-y, vas-y, il y a une bombe sur le pont ».

«Je pensais que ça allait exploser, pour être honnête avec vous.

“Alors je me suis concentré sur essayer d’éloigner les gens, de sauver des vies.”

Khan a été mortellement blessé par la police, qui lui a tiré dessus 20 fois en deux brèves périodes, à huit minutes d’intervalle.

L’enquête se poursuit.

