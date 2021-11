La police d’assurance responsabilité d’Astroworld Venue totalise 26 millions de dollars pour couvrir les poursuites judiciaires

NRG Park – le lieu qui a accueilli le calamiteux festival Astroworld – a une police d’assurance totalisant 26 millions de dollars… loin de ce que les blessés et les familles des morts rechercheront.

TMZ a obtenu le certificat d’assurance responsabilité… un document qui a été déposé auprès de la ville de Houston. Une preuve d’assurance est requise pour de tels événements.

La police prévoit une couverture primaire de 1 million de dollars avec un parapluie de 25 millions de dollars. Avec 8 morts et plus de 300 blessés, les dommages pourraient atteindre des centaines de millions de dollars.

Si la police ne couvre pas les jugements, alors NRG serait responsable de tout ce qui dépasse la limite de la police.

Maintenant, il est possible que NRG ait une couverture supplémentaire, mais il n’y a aucune preuve de cela dans les documents.

TMZ.com

Nous ne savons pas quelles polices d’assurance sont souscrites par Live Nation ou Travis Scott, même s’il est certain qu’ils ont une certaine couverture. Mais, quoi qu’il en soit, lorsque vous totalisez tout cela, il est peu probable que cela couvre les énormes jugements qui pourraient survenir. Si les blessés et les familles des morts obtiennent des jugements, les polices les couvriront jusqu’à l’argent, mais une fois la limite atteinte, Travis et les différentes sociétés seraient personnellement à la charge du solde.

TikTok/@cpvris_

Ce n’est pas que les politiques n’aient pas été rédigées correctement, car personne n’aurait pu prévoir l’ampleur de la catastrophe.

Les poursuites sont déjà entassement, de sorte que ces politiques pourraient faire la différence entre les différents défendeurs étant protégés de la responsabilité personnelle … et de la faillite.