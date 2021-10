Halyna HutchinsLa famille se prépare presque certainement à un procès pour mort injustifiée – à la suite de sa mort sur le tournage du film « Rust » – et TMZ a appris que la police d’assurance qui couvrait la production est limitée à 6 millions de dollars.

Nous avons obtenu le certificat d’assurance rédigé par Front Row Insurance Brokers. La couverture responsabilité civile générale est limitée à 1 million de dollars par événement. Il existe également une police parapluie commerciale — qui est un complément à la couverture responsabilité civile générale — pour un montant supplémentaire de 5 millions de dollars.

La société de production a déposé un permis pour le film, et les documents montrent une politique de 1 million de dollars, mais cela semble être le minimum requis pour le tournage au Nouveau-Mexique. La société de production a obtenu le parapluie, ce qui est assez typique mais non référencé dans le permis.

Cela ressemble à beaucoup d’argent, mais cela pourrait être terriblement insuffisant. Hutchins, 42 ans, était une étoile montante avec des décennies de gains devant elle. Elle était aussi une mère et une épouse, ce qui permet à son fils et à son mari d’encaisser pour perte d’affection. Et rappelez-vous, directeur Joël Souza a également été blessé par balle, et il aurait une réclamation pour dommages corporels. Le total que la compagnie d’assurance paierait pour Hutchins et Souza est limité à 6 millions de dollars.

Il y a un joker ici… des dommages-intérêts punitifs. Au Nouveau-Mexique, s’il y a preuve d’imprudence ou d’inconduite gratuite, un jury pourrait accorder des dommages-intérêts punitifs, ce qui pourrait envoyer n’importe quel jugement dans la stratosphère.

Il semble évident qu’il y a eu une grave négligence sur le plateau, c’est le moins qu’on puisse dire. Une vraie arme à feu a été utilisée, ce que les experts en armes à feu sur les plateaux de cinéma disent est une violation flagrante. Le pistolet a tiré une tournée en direct fatale de munitions et les balles réelles ne devraient jamais se trouver sur un plateau de tournage. Et, la zone dans la ligne de feu aurait dû être débarrassée de toute personne, ce qui n’était pas le cas.

Et, il y a plus. L’arme en question n’a manifestement pas été convenablement inspectée avant d’être remise à Alec Baldwin. Et, comme nous l’avons signalé il y a plusieurs jours, certains membres de l’équipage utilisaient ce pistolet pour la pratique de la cible — avec de vraies balles. Et quelqu’un l’a peut-être fait juste quelques heures avant le tournage sur le plateau.

Il y a un autre problème… Front Row ne discuterait pas des termes de la police avec nous, mais il existe généralement de nombreuses exigences imposées par les compagnies d’assurance et les violations de ces exigences pourraient permettre à l’entreprise de refuser la couverture. Par exemple, étant donné qu’il s’agissait d’une politique visant à couvrir un western avec diverses scènes d’armes à feu, il peut y avoir une exclusion s’il y avait des munitions réelles sur le plateau.

La famille de Hutchin et Souza poursuivront presque certainement des personnes et la société de production, et ces défendeurs seraient indépendamment responsables si un jury les jugeait responsables, mais l’assurance est un filet de sécurité au cas où aucun des défendeurs n’aurait d’actifs importants.