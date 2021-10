La police de Beverly Hills accusée de profilage racial des acheteurs noirs sur Rodeo Drive

Deux avocats de Los Angeles ont accusé en septembre une unité de huit membres de la police de Beverly Hills d’avoir profilé et arrêté des Noirs faisant leurs courses le long de Rodeo Drive à des taux disproportionnés, a rapporté mercredi le Los Angeles Times.

Les documents publics obtenus par le Times appuient les affirmations des avocats Bradley Gage et Benjamin Crump – les données révèlent que 80 des 90 personnes arrêtées par l’équipe d’officiers désignés pour patrouiller dans la célèbre rue commerçante l’automne dernier étaient des Noirs.

Rodeo Drive (Photo de Frazer Harrison/.)

Sur les 10 autres personnes arrêtées par l’équipe Rodeo Drive du département de police de Beverly Hills, quatre étaient latinos, trois étaient blancs, deux étaient asiatiques et un n’était pas précisé, selon le Times.

La police est jusqu’à présent restée silencieuse sur les raisons pour lesquelles l’opération a massivement pénalisé les acheteurs noirs, selon le Times. Cependant, les documents examinés par le point de vente suggèrent que le groupe a commencé à patrouiller les infractions mineures, mais s’est concentré sur les acheteurs qui, selon les agents, dépensaient de l’argent acquis en fraudant le système de chômage de la Californie.

Porte-parole de la ville Keith Sterling, qui a refusé de dire pourquoi tant de personnes suspectées étaient noires, a déclaré au Times que bien que 107 suspects au total aient été arrêtés pour avoir prétendument participé à l’escroquerie, seulement 10 environ ont été inculpés jusqu’à présent à sa connaissance.

L’unité de police avait à l’origine pour instruction de réduire les activités telles que «la musique forte, les jeux d’argent, le stationnement double, la vente illégale dans la rue et la« fumée de marijuana dérivant dans les magasins »», ainsi que d’autres infractions mineures à la qualité de vie, selon le Times.

Les dossiers montreraient que l’unité a arrêté 59 personnes soupçonnées d’usurpation d’identité, 36 soupçonnées de complot et 12 soupçonnées de porter une arme à feu dissimulée. Sterling a déclaré au Times que certains étaient soupçonnés d’infractions multiples.

Un officier du LAPD regarde une voiture lors du dévoilement de deux nouvelles voitures de police hybrides Ford Fusion classées pour la poursuite au siège du département de police de Los Angeles le 10 avril 2017 à Los Angeles, Californie. (Photo de David McNew/.)



Gage et Crump ont déposé une plainte contre le département au nom de deux personnes arrêtées par l’unité, ce que les deux avocats ont annoncé sur les marches de l’hôtel de ville de Beverly Hills en septembre.

« Nous sommes ici parce que le département de police de Beverly Hills a arrêté des Afro-Américains pour être noirs sur Rodeo Drive », a déclaré Crump devant une foule de journalistes et de spectateurs, selon le Times.

L’un des plaignants dans l’affaire, Jasmine Williams, aurait raconté aux personnes présentes qu’elle avait été arrêtée par des policiers qui l’avaient arrêtée pour avoir conduit un scooter le long du trottoir. « J’avais peur », a déclaré Williams, selon le Times. « Je n’ai jamais été en prison de ma vie.

Chef du service de police de Beverly Hills Dominique Rivetti a envoyé un e-mail aux résidents répondant au procès en niant les allégations de Gage et Crump et en déclarant que ses officiers étaient « engagés à assurer la sécurité de notre communauté tout en appliquant la loi avec respect et dignité pour tous », a rapporté le Times.

Deux mois après la formation de l’équipe d’officiers de Rodeo Drive, elle s’est dissoute le 24 octobre, selon le Times. Les membres de l’unité auraient été reconnus par la ville lors de ses prix annuels d’excellence des employés, recevant des éloges pour leur «performance professionnelle exceptionnelle».

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !