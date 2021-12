La police de Cáceres surprend le conseiller à la circulation circulant sans assurance et sans ITV

14/12/2021 à 08:53 CET

Blé José Luis Bermejo

La police locale de Caceres a arrêté le véhicule de Conseiller à la circulation et porte-parole du gouvernement local, Andrés Licerán, sans l’assurance touristique obligatoire et sans l’ITV en règle. C’était lors d’un contrôle de routine effectué ce dimanche sur la Plaza de Obispo Galarza. A ces dates, coïncidant avec la proximité des festivités de Noël, les contrôles sont généralement effectués dans les trois équipes de la Police Locale (matin, après-midi et nuit). Les agents ont signalé les deux infractions (ne pas avoir d’assurance et ITV expiré).

Le conseiller, aux questions de ce journal, a expliqué que dimanche en milieu de matinée il avait pris la voiture pour sortir faire du sport et lors d’un contrôle de routine de la Police Locale ils l’ont arrêté. « À ce moment-là, et à ma grande surprise, nous avons découvert qu’il n’avait pas d’assurance ou d’ITV à jour, ce dont il n’avait jamais été au courant « , détaille le maire dans la réponse écrite.

Licerán reconnaît qu’avec ce qui s’est passé « Je ne respecte pas l’exemplarité qui est exigée de nous conseillers, mais il s’agit quand même d’une erreur, probablement imputable à mon changement de résidence, qui m’a causé quelques problèmes de notifications et autres correspondances ».

Il a également détaillé que Ce matin, vous avez payé l’assurance et pris rendez-vous pour l’ITV. « Comme il faut, Je dois payer l’amende et obéir comme n’importe quel voisin», ajoute-t-il dans la réponse écrite.

Le non-respect de l’ITV entraîne une pénalité de 200 euros, tandis que ne pas avoir d’assurance entraîne l’interdiction de conduire avec le véhicule et le dépôt ou le sceau de la voiture aux frais du propriétaire jusqu’à ce que l’assurance soit en place. La L’amende est d’un montant compris entre 601 et 3 000 euros.

ETDans ce cas, la pénalité proposée est de 200 euros pour ne pas avoir l’ITV à jour et de 600 euros pour manque d’assurance. Comme l’a détaillé le maire, aux questions de ce journal, l’ITV était expiré depuis deux mois, alors qu’avec le reçu d’assurance ce qui s’est passé c’est qu' »ils me l’avaient rendu et ils l’avaient déchargé ». Licerán a réitéré que ce matin, il avait déjà payé le reçu d’assurance et qu’il avait déjà rendez-vous pour passer l’ITV cette semaine.

Les agents n’ont pas pu immobiliser le véhicule du maire, malgré l’absence d’assurance. La voiture n’est généralement pas immobilisée en raison des doutes que la borne Traffic propose parfois. La plainte est prononcée et par la suite le contrevenant peut plaider.

Licerán, en plus d’être porte-parole du gouvernement, est responsable des départements du développement, des infrastructures, des services publics, de la sécurité (police locale et circulation) et des ressources humaines.