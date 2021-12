La police de Chicago alerte les habitants des cambriolages ciblant les seniors

Répartiteur de Chicago : « Le crime est hors de contrôle »

Une équipe de voleurs a mis au point un nouveau plan élaboré pour cibler les personnes âgées dans le nord de Chicago ce mois-ci, a déclaré mardi le département de police de Chicago dans un avis aux résidents.

Deux à trois suspects approcheront une personne âgée et l’attireront hors de chez elle en se faisant passer pour des employés du service des eaux, affirmant que leur maison ou leur garage est endommagé.

Une fois la victime à l’extérieur, d’autres cambrioleurs entreront dans « la maison et prendront des sacs à main, des bijoux et de l’argent ».

Un officier de police de Chicago surveille la scène après un crime à Chicago, Illinois, le 14 mars 2021. (Photo de KAMIL KRZACZYNSKI/. via .)

Quatre résidents ont été volés depuis le 15 décembre dans les 20e et 24e districts de Chicago. Un incident s’est produit la veille de Noël et un autre s’est produit le lendemain de Noël.

Les suspects ont été décrits comme étant de deux à trois hommes blancs ou noirs âgés de 35 à 40 ans.

Le service de police de Chicago recommande aux résidents d’installer des caméras de surveillance, de prêter attention aux personnes et aux voitures suspectes, d’appeler le 911 s’ils soupçonnent quelque chose et de contacter leurs voisins et les membres de la communauté.

Chicago a également été confrontée à une vague de cambriolages commerciaux à la volée ces derniers mois.

Dans le 20e arrondissement de Chicago, où certains des cambriolages ciblant les personnes âgées ont eu lieu, au moins sept vols ont eu lieu dans des entreprises au cours des deux derniers mois.

Les cambriolages ont diminué de 24% dans toute la ville de Chicago cette année par rapport à 2020, mais les vols ont augmenté de 21%, selon les données du département de police de Chicago.