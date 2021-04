La police de DC dit que l’attaque du Capitole n’est pas «  liée au terrorisme  », un suspect confirmé comme un adepte de la nation de l’islam

La police de DC a affirmé lors d’une conférence de presse que l’attaque à la voiture contre la police du Capitole «ne semblait pas être liée au terrorisme», avant que le suspect ne soit identifié comme un adepte de la Nation noire de l’Islam.

Comme l’a rapporté National File, le suspect maintenant décédé dans l’attaque à la voiture et au couteau de la police du Capitole vendredi a été identifié comme Noah Green, un adepte de la Nation of Islam de l’Indiana, âgé de 25 ans:

Green est un homme noir qui aurait publié des articles incendiaires sur la politique et la religion sur Facebook… Un article sur le profil Facebook contiendrait un extrait du fondateur de la nation de l’islam, Elijah Muhammad, intitulé «Lull before the Storm»… Un autre article de Green parle de la «La fin des temps» et «face à la mort».