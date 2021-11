La police de Delhi arrête la fille et le gendre du fondateur du groupe Jaypee pour détournement de fonds

RK Singh, commissaire de police supplémentaire (EOW), que le couple avait lancé le projet JC World Mall en 2014.

L’aile des infractions économiques de la police de Delhi a arrêté Rita Dixit et le Dr Vijay Kant Dixit pour avoir prétendument triché et détourné des fonds d’acheteurs. Rita est la fille, tandis que Vijay est le gendre du fondateur du groupe Jaypee, Jaiprakash Gaur. La police de Delhi a déclaré que le couple était directeur du groupe JC World Hospitality à Noida.

La police a déclaré que le couple avait été arrêté pour avoir prétendument fraudé 30 propriétaires de magasins d’environ Rs 12 crore sous prétexte d’attribuer des magasins dans leur prochain centre commercial. Le couple a été arrêté à leur résidence de Jaypee Greens dans le Grand Noida.

L’Indian Express a rapporté, citant RK Singh, commissaire de police supplémentaire (EOW), que le couple avait lancé le projet JC World Mall en 2014. le centre commercial et payé une somme de Rs 1,75 crore. On lui avait promis la possession dans 30 mois mais cela ne s’est pas produit. Les constructeurs n’ont pas terminé les travaux de construction et il n’y a eu aucune mise à jour au cours des 18 derniers mois. Il a été allégué que le couple faisait de fausses promesses aux acheteurs », a déclaré Singh, ajoutant que la police avait reçu plus de 30 plaignants similaires.

La police a également affirmé que les autorités de Noida avaient rejeté le plan de construction du centre commercial en 2015.

EOW de la police de Delhi a déclaré que le groupe JC World Hospitality aurait trompé un certain nombre d’acheteurs par l’intermédiaire de ses directeurs sous prétexte de fournir des magasins dans le centre commercial. Il a ajouté que la société n’avait pas tenu sa promesse en détournant les fonds vers d’autres endroits. Il a dit que bien qu’il y ait plus de 30 plaignants, le montant impliqué est d’environ Rs 12 crore.

