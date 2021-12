La police de Delhi autorise la circulation à la frontière de Singhu

Les agriculteurs ont commencé à quitter le site de protestation à la frontière Delhi-Haryana samedi après que SKM a suspendu l’agitation suite à l’abrogation des trois lois agricoles du Centre.



Après plus d’un an, la police de Delhi a autorisé mercredi la circulation et ouvert deux chaussées à la frontière de Singhu après avoir démantelé toutes les barricades érigées pour empêcher les agriculteurs protestataires de se diriger vers la capitale nationale.

« Il a été décidé que la frontière de Singhu serait également ouverte du côté de Delhi. Il a été ouvert à tous les véhicules », a déclaré Brijendra Kumar Yadav, commissaire adjoint de la police (extrême nord).

Les agriculteurs ont commencé à quitter le site de protestation à la frontière Delhi-Haryana samedi après que le Samyukt Kisan Morcha (SKM) a suspendu l’agitation suite à l’abrogation des trois lois agricoles du Centre et au fait que le gouvernement a cédé à ses autres demandes.

Outre la frontière de Singhu, des agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh, avaient assiégé les frontières de Tikri et de Ghazipur à Delhi le 26 novembre de l’année dernière pour protester contre les lois agricoles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.