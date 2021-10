La police de Delhi commence à lever les barricades à la frontière de Tikri ; les routes principales devraient s’ouvrir

Jusqu’à présent, quatre couches des barricades à la frontière de Tikri ont été supprimées.

La police de Delhi a commencé à lever les barricades placées sur les routes à la frontière de Tikri. Les routes au poste frontière ont été bloquées en raison de l’agitation continue des agriculteurs contre trois nouvelles lois agricoles. La décision de retirer les barricades est intervenue après l’observation de la Cour suprême selon laquelle les agriculteurs ont le droit de manifester mais les routes ne peuvent pas être bloquées pour une durée indéterminée. Les syndicats d’agriculteurs avaient soutenu que la police était responsable du blocus aux frontières de Delhi.

Après les violences du 26 janvier, la police avait mis plusieurs couches de barricades sur les routes, avec des clous géants et d’énormes blocs de béton alors que des milliers d’agriculteurs tentaient d’entrer dans la capitale nationale.

Jusqu’à présent, quatre couches des barricades à la frontière de Tikri ont été supprimées. Certaines vidéos de la police enlevant des barricades à l’aide des machines JCB ont fait le tour des réseaux sociaux. Une fois les barricades levées, certaines routes clés seront ouvertes au public.

Un rapport du PTI a déclaré que la police de Delhi est susceptible de supprimer les barricades de la frontière de Singhu et de Ghazipur également dans les prochains jours.

Des milliers d’agriculteurs campent aux trois points frontaliers – Tikri, Singhu et Ghazipur – pour protester contre les trois lois agricoles du Centre depuis le 26 novembre 2020. Alors que les syndicats d’agriculteurs ont allégué que la police était responsable du blocus comme il leur convient d’autoriser un sentiment parmi les citoyens que les agriculteurs bloquent la route, le Centre a déclaré qu’il y avait un objectif indirect derrière les manifestations.

Récemment, Bhartiya Kisan Union (BKU), dont les partisans et les responsables dirigés par Rakesh Tikait, ont été aperçus en train de retirer leurs tentes des routes aux frontières.

