La police de Delhi loge le FIR après des “slogans incendiaires” lancés lors de la manifestation de Jantar Mantar, enquête en cours

La police de Delhi a déposé aujourd’hui un FIR contre des inconnus dans le cadre de l’incident au cours duquel des “slogans incendiaires et anti-musulmans” auraient été lancés hier à Jantar Mantar. Le FIR a été enregistré en vertu des articles 153-A (favorisant l’inimitié entre les différents groupes). Les slogans ont été lancés lors d’une marche contre les lois de l’ère coloniale.

« Le FIR s’est enregistré contre des personnes inconnues après la diffusion d’une vidéo montrant des slogans incendiaires lancés à Jantar Mantar lors d’une marche pour « Les lois coloniales et l’adoption de lois uniformes » hier… Les personnes qui s’y étaient rassemblées n’avaient aucune autorisation. Nous avons remarqué que certaines personnes ont brandi des slogans incitatifs et répréhensibles. Nous avons également reçu une vidéo. Nous avons enregistré FIR et nous menons une enquête plus approfondie. Les mesures nécessaires seront prises », a déclaré le DCP New Delhi Deepak Yadav.

Selon un rapport de The Indian Express, les organisateurs du rassemblement n’avaient aucune autorisation et la police avait également ajouté les articles 188 (désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) et 51 pour violation de la loi DDMA pour violation des directives COVID-19.

La marche a été convoquée par l’avocat de la Cour suprême et ancien porte-parole du BJP de Delhi, Ashwini Upadhyay. Cependant, il a essayé de se dissocier de l’incident du slogan. Après que la vidéo de l’incident soit devenue virale, Upadhyay a envoyé aujourd’hui un SMS à la police de Delhi affirmant que certaines personnes avaient tenté de calomnier son événement, a rapporté l’IE. Il a également affirmé avoir quitté les lieux lorsque l’événement s’est terminé à 12h15.

Le porte-parole national du Congrès, le Dr Shama Mohamed, a demandé des mesures contre Upadhyay. « Le rassemblement à Jantar Mantar, où des discours de haine et des slogans anti-musulmans ont été lancés, a été convoqué par le leader du BJP, Ashwini Upadhyay. Il a été capturé en vidéo. La police de Delhi l’arrêtera-t-elle pour incitation à la haine contre les minorités ou obtiendra-t-il aussi un laissez-passer comme Kapil Mishra ? » dit Mohamed.

Le rassemblement à Jantar Mantar où des discours de haine et des slogans anti-musulmans ont été lancés a été convoqué par le leader du BJP @AshwiniUpadhyay. Il a été capturé en vidéo. @DelhiPolice l’arrêtera-t-il pour incitation à la haine contre les minorités ou obtiendra-t-il aussi un laissez-passer comme @KapilMishra_IND ! – Dr Shama Mohamed (@drshamamohd) 9 août 2021

Le député du Congrès Shashi Tharoor a également exigé une action sévère à cet égard. “Quelle honte de lire une manifestation non autorisée du BJP où des slogans communs et des discours de haine ont été exprimés… En attendant une action exemplaire de la police de Delhi – seule une action sévère et une punition digne empêcheront une telle mauvaise conduite de se reproduire”, a-t-il déclaré.

Cependant, Upadhyay a réagi à son tweet exigeant que le député fasse adopter un projet de loi au Parlement contre les gens de la communauté. « Cher Tharoor Ji, l’IPC de 1860 est très mauvais et c’est pourquoi les gens n’ont pas peur de la loi. La loi est mauvaise c’est pourquoi celui qui prétend détruire les hindous en 15 minutes siège à l’assemblée. Pourquoi ne présentez-vous pas un projet de loi au Parlement pour confisquer 100 % des biens des fanatiques religieux et leur infliger 10 à 20 ans d’emprisonnement ? » il a dit.

थरूर जी, 1860 की CIB बहुत घटिया है इसीलिए लोगों में कानून का खौफ नहीं है घटिया है इसीलिए 15 मिनट में भारत के हिंदुओं को खत्म करने वाला विधानसभा में है उन्मादियों की 100%संपत्ति जब्त और 10 से 20 की सजा के लिए क्यों नहीं पेश करते? https://t.co/sqeHX5HSOT – Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) 9 août 2021

Upadhyay a également déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès de la police de Delhi pour vérifier la véracité de la vidéo et prendre des mesures strictes contre ceux qui propagent l’hystérie religieuse.

