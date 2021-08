La police de Hong Kong réprime l’arnaque à l’investissement dans la crypto-monnaie, impliquant 11 millions de dollars HKD

in

La police de Hong Kong a annoncé vendredi que l’autorité avait démantelé une arnaque à l’investissement en crypto-monnaie impliquant au moins 11 millions de dollars HK. Au moins 19 personnes sont en détention.

Selon l’autorité locale, le groupe a trompé l’argent des victimes en incitant le public à investir dans des crypto-monnaies l’année dernière. Les 18 et 19 août, la police a arrêté au moins 19 suspects, dont onze hommes et huit femmes, composés du responsable du groupe d’escroquerie, du personnel informatique et des animateurs.

Des suspects âgés de 18 à 31 ans sont inculpés et impliqués dans des accusations de « complot en vue d’escroquer ».

Les médias locaux ont rapporté que le groupe d’escroquerie avait trompé la confiance des victimes en affichant des yachts, des voitures de luxe et de l’argent sur diverses plateformes de médias sociaux pour prétendre être des personnes riches, puis en demandant aux victimes de déposer leur argent en investissant dans des crypto-monnaies principalement dans Tether (USDT ). . En conséquence, les victimes sont amenées à transférer leur argent vers une fausse plate-forme de crypto-monnaie et ne peuvent pas récupérer l’argent.

La police a déclaré que la fraude impliquée au premier trimestre de cette année a atteint 11 millions. Plus de 170 personnes ont été escroquées et le montant le plus important des pertes temporaires impliquées était de 760 000 HK $.

L’enquête est en cours. L’autorité a déclaré que les victimes venaient de diverses régions, dont la Chine continentale, le Royaume-Uni et Taïwan ; Ces objets saisis comprenaient neuf ordinateurs, 128 smartphones, 1,4 million de dollars de Hong Kong en espèces, des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 50 000 HKD et une voiture de sport liée à l’affaire.

Source de l’image : Shutterstock