La police de Houston confirme que le garde de sécurité des allégations a été « piqué » au cou et passe à une enquête sur les homicides

La tragédie de ce qui s’est passé lors de la première soirée de Travis Scott à son très attendu Astroworld Festival continue de se dérouler, mais maintenant, Houston PD partage des nouvelles surprenantes que beaucoup soupçonnaient d’être un facteur contributif : la drogue. TMZ rapporte qu’une cause potentielle de la bousculade et 8 décès sont les résultats d’un assaillant inconnu piquant des victimes innocentes avec des seringues. L’un des décès était un spectateur de 10 ans.

Lors d’une conférence de presse, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a expliqué que l’enquête qui a également fait environ 300 blessés « est désormais une enquête criminelle qui impliquera notre division des homicides ainsi que des stupéfiants ». Il dit qu’un agent de sécurité travaillant sur l’événement a été coincé avec une aiguille alors qu’il tentait de retenir quelqu’un d’autre.

« Il tendait la main pour retenir ou attraper un citoyen et il a senti une piqûre dans le cou », a déclaré Finner. Le garde a reçu Narcan. Le personnel médical qui a aidé le gardien a confirmé avoir vu une marque sur le cou du gardien qui semblait être une piqûre causée par l’aiguille.

Finner dit que plusieurs blessures sont le résultat d’avoir été piétiné dans la bousculade, faisant allusion à un mélange de blessures causées par une injection possible de quelque chose et d’autres blessées à cause de la montée subite. Il y a plusieurs vidéos qui circulent et qui relatent le chaos et la confusion qui s’en sont suivis. Le reste du festival serait annulé.

Scott, qui à un moment donné du festival a cessé de se produire, a publié une déclaration exprimant son choc et ses condoléances. « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld », a-t-il déclaré en partie.

TMZ note également que des séquences vidéo de l’émission prouvent que certains spectateurs ont travaillé pour essayer d’obtenir de l’aide au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Dans une vidéo, une fille monte une échelle jusqu’à une plate-forme où un photographe enregistre la performance de Scott. Elle crie : « Il y a quelqu’un qui meurt ! Quand elle ne peut pas attirer l’attention du caméraman, elle monte et force le problème, demandant de l’aide.