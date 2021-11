La police de la région de DC avertit les habitants après plusieurs rapports de possibles «boissons enrichies»

Le service de police du comté d’Arlington lance un avertissement aux résidents après avoir reçu plusieurs rapports de possibles boissons enrichies au mois d’octobre.

Au cours du mois d’octobre, le service de police du comté d’Arlington a reçu six rapports d’incidents au cours desquels des pics d’alcool se seraient produits.

Dans ces cas, les femmes victimes ont noté qu’elles avaient subi une perte de conscience et de mémoire après avoir visité des clubs et des bars à Clarendon et à Crystal City pendant les nuits de week-end.

Le service de police enquête sur ces incidents et n’a pas trouvé de lien entre les incidents.

Pour assurer la sécurité des résidents, le service de police du comté d’Arlington suggère que les gens ne laissent pas leurs boissons sans surveillance, ne partagent pas de boissons avec d’autres et n’acceptent pas les boissons d’étrangers.

Le porte-parole de la police du comté d’Arlington, Ashley Savage, a déclaré à FOX 5 qu’il était important que les résidents prennent des mesures pour rester en sécurité lorsqu’ils se rendent dans les bars et les discothèques.

« Malheureusement, ce sont des choses que nous voyons dans notre communauté », a déclaré Ashley Savage, porte-parole de la police du comté d’Arlington. « Cependant, vous savez, nous avons eu beaucoup de restrictions sur notre vie nocturne pendant la pandémie. Vous savez, nous avons fermé la vie nocturne pendant un certain temps. Nous avons mis en place une distanciation sociale pendant un certain temps. Alors, maintenant en tant que nous revenons à une routine plus normale de personnes interagissant les unes avec les autres, il est vraiment important que, vous savez, notre communauté soit consciente que ces choses se produisent et prenne les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. »