La police de la ville chinoise de Zunyi déjoue une escroquerie de blanchiment d’argent de 124 millions de dollars

La police de la région sud-ouest de la Chine a démantelé un groupe qui utilisait des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent volé, avec un chiffre d’affaires de 800 millions de yuans (124 millions de dollars), selon les médias locaux.

Les autorités de Zunyi, une ville de la province chinoise du Guizhou, étaient sur l’affaire pendant deux mois, à la suite d’une directive du Conseil des Affaires d’Etat, le cabinet du ministre chinois, selon un rapport d’un site d’information local. La police a arrêté 100 suspects et résolu 332 cas de fraude dans les télécommunications à l’échelle nationale, selon le rapport. Les principaux régulateurs chinois ont interdit toutes les transactions liées à la cryptographie le 24 septembre. L’accusé a prétendu recruter du personnel pour une entreprise. informations collectées, « colporté » de crypto en achetant à bas prix et en vendant haut, et blanchi des fonds volés par le biais de fraudes aux télécommunications et d’autres actes criminels, selon l’article. Ils ont pu dissimuler leurs actions pendant un certain temps en utilisant jusqu’à 500 cartes bancaires en petites quantités. À partir d’aujourd’hui, l’application de messagerie omniprésente de la Chine, WeChat, semble bloquer les recherches de « Binance » et « Huobi », rejoignant une précédente série de censure sur le moteur de recherche Baidu un d Weibo.Zunyi, semblable à Twitter, est une ville de 6 millions d’habitants et est connue pour son rôle important dans l’histoire du Parti communiste ; c’est lors d’une réunion à Zunyi que Mao Zedong s’est hissé à la tête du parti.

