La police de Little Rock empêche un homme de sauter du bâtiment ⋆ 10z viral

Trois policiers de l’Arkansas sont intervenus pour arrêter un homme qui semblait prêt à se suicider en sautant d’un parking de six étages. Les agents ont d’abord parlé avec l’homme avant de le mettre physiquement en sécurité, a rapporté jeudi KATV, filiale d’ABC.

Images de la caméra corporelle d’un officier de police de Little Rock Jimmy Stanchak montre l’officier s’approchant lentement du cavalier potentiel à environ 100 pieds de distance mercredi matin. L’agent Stanchak fait immédiatement connaître sa présence à l’homme, criant « quoi de neuf budget » alors qu’il se rapprochait.

La vidéo d’une minute est ensuite coupée pour montrer Stanchak se tenant à environ 10 pieds à gauche de l’homme qui avait escaladé la rampe du toit et se tenait sur un rebord très étroit tout en faisant face à la rue et en saisissant une poutre de support directement à sa droite. Deux autres agents du LRPD, identifiés plus tard comme Joseph Robillard et Colline Samuel, peut également être vu debout à environ 15 à 20 pieds à la droite de l’homme.

« Je suis Jimmy. Je ne vais pas te toucher, j’essaie juste d’arriver là où je peux mieux te voir », dit Stanchak. « Y a-t-il quelque chose dont vous voulez parler ? Y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider? Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?

Les images avancent à nouveau légèrement et Stanchak peut être entendu dire: «Nous sommes juste là pour vous aider, mec. Nous voulons vous aider.

L’homme au bord de l’immeuble ne semble répondre à aucune des questions de l’officier tout au long de la vidéo, bien qu’on puisse l’entendre pleurer.

Stanchak demande ensuite le nom de l’homme, mais quelques instants plus tard, les images sont coupées et un message du département apparaît à l’écran et se lit comme suit : « L’agent Stanchak a tenté à plusieurs reprises de faire se rendre l’homme, mais il pleurait en se tenant au mur. et près du bord. Officier [Stanchak] puis pris la décision rapide de le tirer du bord du bâtiment.

Lorsque les images reviennent, Stanchak semble se tenir immobile à environ 10 pieds de l’homme lorsqu’il court rapidement vers l’homme avec les deux bras tendus, saisissant le cavalier potentiel par la taille. Les deux autres officiers ont immédiatement couru et ont aidé Stanchak; les trois ont tiré l’homme par-dessus la balustrade du toit. La vidéo passe ensuite à un autre message du ministère qui disait : « Après avoir été secouru par des agents, [the man on the roof] a été envoyé pour une évaluation médicale.

REGARDE ÇA! Trois agents du LRPD ont sauvé la vie d’un homme au River Market ce matin après avoir failli sauter du rebord d’un parking #ARNews pic.twitter.com/SPE6LLMTBl – Shelby Rose (@KATVShelby) 16 juin 2021

À la suite de l’incident, Stanchak a déclaré à KATV que le manque de réactivité de l’homme lui avait fait penser qu’il devait intervenir physiquement pour l’empêcher de sauter du toit.

“Le fait qu’il ait refusé de communiquer avec nous, il n’a pas voulu négocier”, a déclaré Stanchak au point de vente. « Il ne voulait pas parler de ce qui se passait dans sa vie. Il avait pris une décision.

Le rapport d’incident de Stanchak indiquait également que juste avant que l’officier ne décide de saisir l’homme, l’homme avait fermé les yeux et baissé la tête « comme s’il allait sauter ».

KATV a rapporté que les trois agents impliqués ont déclaré que leur formation les avait préparés à la situation.

« Nous avons tous réagi. Nous nous connaissions, nous nous sommes éloignés les uns des autres et de son langage corporel, et nous avons tous travaillé ensemble pour le faire sortir du rebord en toute sécurité », a déclaré Hill au point de vente.

« C’est juste une partie du travail. C’est ce que nous faisons. C’est ce pour quoi nous nous entraînons.

La ligne de vie nationale pour la prévention du suicide est une ligne d’assistance téléphonique pour les personnes en crise ou pour celles qui cherchent à aider quelqu’un d’autre. Pour parler à un auditeur certifié, composez le 1-800-273-8255.

