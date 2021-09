La police de l’Ohio recherche des suspects en voiture en tirant sur des policiers

in

Un service de police de l’Ohio sollicite l’aide du public pour tenter d’identifier un suspect accusé d’une conduite par balle qui a touché deux agents auxiliaires.

Deux agents auxiliaires du département de police de Lorain rentraient chez eux dans leur véhicule personnel tôt dimanche lorsqu’un véhicule « talonnant agressivement leur véhicule » a forcé les agents à s’arrêter. Une fois sur le bord de la route, un “véhicule plus récent et de couleur foncée” s’est arrêté à leur voiture et a tiré plusieurs coups de feu sur les policiers, selon un communiqué de presse du département de police de Lorain.

Les deux agents à bord du véhicule ont été touchés par les coups de feu avant que le suspect ne s’enfuie. L’agent Michael Mizen a été touché au doigt, tandis que l’agent William Mott a été touché au front.

“L’officier Mizen a été soigné pour sa blessure au doigt et a été libéré de l’hôpital Mercy”, indique le communiqué. “L’officier Mott a été soigné pour une blessure à la tête ne mettant pas sa vie en danger. Il a également été libéré de l’hôpital Mercy quelques heures seulement après l’incident. Les deux officiers se rétablissent et sont dans un état stable.”

Des agents du bureau des détectives de la police de Lorain ont été appelés et sont intervenus sur les lieux de la fusillade, et l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

“Toute personne disposant d’informations concernant l’incident est priée de contacter le bureau des détectives de la police de Lorain au (440) 204-2105”, indique le communiqué. “Le département de police de Lorain demande l’aide du public pour identifier le suspect dans cet incident. Les appelants restent anonymes.”