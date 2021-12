La victime de 27 ans a depuis été nommée Jobari Gooden, rapporte MyLondon. Le Met a confirmé que « malgré les efforts du personnel médical, il a été déclaré mort à 18h08 ». L’inspecteur-détective en chef Brian Howie a déclaré: « Nous devons entendre quiconque se trouvait dans la région et voir ce qui s’est passé de toute urgence. Cette attaque a eu lieu en début d’après-midi et au milieu de Peckham Rye. Nous savons que la zone était occupé, avec des gens allant dans les magasins ou au marché. Je suppose que beaucoup de gens ont vu le combat, le couteau qui a été utilisé et l’attaque mortelle qui a suivi. Avez-vous vu où le suspect est allé ?

« Nous sommes à une semaine de Noël, et à un moment où de nombreuses familles se réunissent pour célébrer, une autre famille à Londres est en deuil suite à une violente attaque au cœur de la communauté. Je vous demanderais de faire ce qu’il faut et d’appeler police.

« Si vous ne souhaitez pas nous parler, vous pouvez contacter Crimestoppers en toute confidentialité. N’importe quelle information peut s’avérer vitale. »

L’employé du magasin Naseem Sameer, qui travaille chez Rye Express, un dépanneur près du lieu de l’agression, a fait part de son horreur après l’attaque.

Il a déclaré: « C’est vraiment triste que quelqu’un ait été attaqué comme ça.

« C’est triste que cela se soit produit en public. C’est triste pour un Londonien de devoir voir ça. »

Plus à venir…