La police de Los Angeles tire sur un homme armé d’un couteau près du célèbre Hollywood Blvd. au milieu de la flambée de la criminalité à l’échelle nationale

La police de Los Angeles a abattu un homme armé d’un couteau près du célèbre Hollywood Blvd. samedi alors que les crimes violents continuent d’augmenter à travers le pays.

Le LAPD a confirmé à Fox News qu’un homme portant un couteau avait été abattu par la police à 11h06 heure locale près de l’intersection de Hollywood Blvd et Highland Blvd.

Le porte-parole du LAPD a ajouté que l’homme avait été emmené dans un hôpital local et qu’il était actuellement en garde à vue.

La fusillade survient la même semaine que le Federal Bureau of Investigation a publié des statistiques sur la criminalité pour 2020 qui montraient une augmentation du nombre de meurtres à l’échelle nationale.

Les États-Unis ont connu une augmentation de près de 30% des homicides en 2020 par rapport à l’année précédente, selon le FBI, ce qui a représenté la plus forte augmentation en une seule année du nombre de meurtres depuis que l’agence a commencé à suivre les crimes.

Plus de 21 000 homicides ont été signalés l’année dernière, 4 901 de plus qu’en 2019, le plus grand bond depuis les années 1960. Dans l’ensemble, les crimes violents – qui comprennent les homicides, les viols, les vols et les voies de fait graves – ont augmenté de 5,6% et les crimes contre les biens ont diminué de près de 8%, selon les données du FBI.

Le bond survient alors que plusieurs villes enregistrent des pics record de violence armée après des décennies de baisse des crimes violents. Le rapport a montré que la plupart des violences impliquaient des armes à feu. Environ 77 % des meurtres signalés ont été commis avec une arme à feu.

Les statistiques publiées par le shérif du comté de Los Angeles plus tôt cette année ont montré un pic de criminalité de 200 % par rapport à la même période en 2020.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré à Fox News que les criminels étaient enhardis par les politiques progressistes du procureur de district George Gascón et a souligné que les gens doivent comprendre que de telles élections auront des conséquences.

“Ils doivent vraiment choisir très soigneusement car pour eux, c’est très facile de dire ‘Oh oui, tous les flics sont mauvais’ et ‘Réformons et finançons la police'”, a déclaré Villanueva. “Pourtant, ils sont les tout premiers à prendre le 911 lorsque quelqu’un rampe par-dessus leur porte arrière en essayant d’entrer dans leur maison.”

Louis Casiano et Stephanie Pagones de Fox News ont contribué à ce rapport