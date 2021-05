La police de Louisville ne peut pas remplacer les policiers vétérans qui ont démissionné après que le ministère ait adopté les politiques de gauche

Le syndicat de la police de Louisville, dans le Kentucky, a déclaré que le département était actuellement dans une «situation désespérée» en termes d’emploi après que 200 agents ont quitté leurs postes en 2020 et 2021 au milieu d’appels de gauche pour radier la police.

À la suite de la fusillade impliquant un policier qui a entraîné la mort de Breonna Taylor, près de 190 policiers ont quitté leur emploi en 2020, a rapporté le Daily Wire. Le syndicat de la police de Louisville dit qu’ils sont maintenant dans une «situation désespérée», ne remplaçant pas les officiers alors que le département adopte des politiques de gauche.

L’incident de la fusillade a donné lieu à des protestations car aucun officier n’a été inculpé pour la mort de Taylor. En réponse, la ville a interdit les «mandats d’interdiction de frapper», qui empêchent les agents d’entrer dans une résidence sans s’annoncer, même s’ils avaient obtenu un mandat.

Le département de police de Louisville a maintenant du mal à trouver des agents de remplacement alors que les gauchistes anti-police continuent leurs appels à «Defund the Police» selon le syndicat de la police. «Près de 190 flics ont quitté le service de police du métro de Louisville (LMPD) en 2020 et 43 se sont retirés de l’agence de la ville du Kentucky jusqu’à présent en 2021, choisissant soit de prendre leur retraite, soit de démissionner complètement, alors que les forces de l’ordre luttent pour recruter de nouveaux membres pour se rattraper. pour un déficit de main-d’œuvre », a rapporté Fox News. «Je dirais que nous sommes dans une situation désespérée», a déclaré un porte-parole du syndicat.

«Les statistiques fournies par le LMPD mardi montrent que le département a embauché 26 nouveaux membres jusqu’à présent cette année, alors que 43 sont partis. Le département de 1 069 personnes est en deçà de 255 personnes de son «effectif autorisé» de 1 324 – le nombre d’employés qu’il est autorisé à employer », a poursuivi Fox News.

«Nos effectifs sont extrêmement faibles», a noté le porte-parole. «Une chose dont nous devons tenir compte lorsque nous parlons de recrutement, c’est que dans le climat dans lequel nous nous trouvons actuellement, le bassin de personnes souhaitant devenir officiers diminue chaque jour.

Le ministère de la Justice se prépare maintenant à enquêter sur le département de Louisville pour déterminer si les agents ont montré «une tendance à violer les droits civils».

«Nous perdons évidemment beaucoup plus d’officiers que nous n’en gagnons. Et si cela continue, à quel moment ne pouvons-nous pas fonctionner correctement? » dit le porte-parole.

Selon le Philadelphia Inquirer, les policiers de tout le pays quittent leur emploi en raison d’une «hostilité publique renouvelée» envers les forces de l’ordre.

«Ce ne sont pas des incidents isolés, mais une partie d’une vague qui a balayé le pays à la suite des manifestations anti-police à l’échelle nationale ces derniers mois. Le regain d’hostilité publique envers les flics semble avoir aggravé une longue baisse de leur nombre, remontant jusqu’à la Grande Récession. C’est une mauvaise nouvelle pour la sécurité publique et les relations entre la police et la communauté: moins de flics signifie probablement à la fois plus de crimes et plus d’inconduite policière.

L’attrition ne se limite pas aux petites villes. Une enquête sur les reportages indique que dans les 50 plus grandes villes d’Amérique, au moins 23 ont vu des chefs ou des officiers supérieurs démissionner, prendre leur retraite ou devenir invalide cette année. Près de 3700 flics battus sont partis, une grande partie du département de police de New York (en baisse de 7% de ses agents) mais avec de grosses baisses à Chicago, Minneapolis, Milwaukee, Atlanta et ailleurs également. La Major Cities Chiefs Association a déclaré au Wall Street Journal que 18 de ses 69 membres dirigeants avaient pris leur retraite, démissionné ou avaient été licenciés au cours de l’année écoulée.